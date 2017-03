L’auge de l’odi als Estats Units de Donald Trump

El 20 d’agost del 2015 dos homes van apallissar un indigent d’origen hispà a Boston. “Donald Trump té raó, tots els [immigrants] il·legals han de ser deportats”, va assegurar un dels agressors a la policia quan va ser detingut. L’ara president dels Estats Units feia només dos mesos que havia anunciat la seva candidatura a la Casa Blanca amb una retòrica inflamatòria i antiimmigrant.

Des de l’inici de la campanya presidencial, una de les més divisives de la història del país, hi ha hagut un augment dels crims d’odi. Les amenaces, atacs i, fins i tot, assassinats de persones per raça, religió o lloc de naixença han ocupat titulars, especialment, després de la inauguració de la presidència del magnat novaiorquès. La crema de quatre mesquites, més d’un centenar d’amenaces de bomba contra centres jueus, la profanació de mig miler de tombes jueves i la mort d’un immigrant indi a Kansas City a mans d’un home blanc -que abans de disparar va cridar “fora del meu país”- en els últims dos mesos, van obligar el president Trump a condemnar durament els atacs a l’inici del seu primer discurs de l’Estat de la Unió a finals del mes passat. “Som un país que es manté unit i condemna l’odi i el mal en totes les seves formes”, va dir davant del Congrés.

Condemna dels atacs

Diverses organitzacions de drets humans, immigrants, musulmans i jueves van aplaudir la seva condemna però també van afegir que arribava tard. A més, no consideren que sigui suficient. Uns 150 grups -entre ells, la Lliga Antidifamació i Amnistia Internacional- van escriure una carta al president nord-americà a principis de mes per instar-lo a abominar els crims d’odi de manera immediata i evitar polítiques i declaracions que encoratgen aquest tipus de delicte. “El president no pot condemnar l’odi en una frase i després, en el mateix discurs, promoure falsedats que poden conduir a la discriminació i la violència d’odi”, van subratllar.

Algunes dades apunten a l’increment dels crims d’odi, tot i que encara no es tenen prou dades per saber el seu abast complet. D’acord amb les últimes xifres disponibles de l’FBI, aquests delictes van créixer un 7% el 2015 mentre que el crims contra musulmans es van incrementar un 67% -una dada sols comparable a l’auge d’atacs que hi va haver contra aquesta comunitat després dels atemptats terroristes de l’11 de setembre del 2001-. D’altra banda, el Centre per a l’Estudi de l’Odi i l’Extremisme de la Universitat estatal de Califòrnia, a San Bernardino, ha recopilat dades del 2016 que mostren un augment d’entre un 10% i un 42% en els crims d’odi en cinc centres urbans -Nova York (24%), Chicago (24%), Washington (42%) i les ciutats de Columbus (10%) i Cincinnati (38%), a l’estat d’Ohio.

L’efecte de Trump

Una combinació de diversos factors poden explicar aquestes xifres, segons Brian Levin, director del centre californià. I assenyala els atacs terroristes de jihadistes a Europa i als Estats Units com dues causes rellevants. També ho seria el discurs de Trump durant la campanya i el vet migratori a immigrants de països de majoria musulmana que ha impulsat un cop a la Casa Blanca.

Per la seva banda, el Centre Meridional de Pobresa i Llei (SPLC, per les sigles en anglès), comptabilitza, a través de notícies dels mitjans i aportacions de ciutadans, els crims d’odi des de l’inici de la presidència de Trump. De moment, ja n’han registrat més de 1.300. Malgrat que no tenen dades de l’any anterior per comprovar si hi ha hagut un augment de la violència d’odi, sí que han observat un increment important de grups antimusulmans: de 34 el 2015 a 101 l’any passat. I apunten a les mateixes causes que Levin. “Trump no és el culpable d’aquests crims. Però és innegable que la seva campanya imprudent i populista ha deixat un llegat d’odi, violència i divisió”, diu Mark Potok, analista del centre.

El president fa fora un fiscal revoltat

El president Trump va demanar ahir la dimissió de 46 fiscals federals d’arreu del país que van ser designats pel seu antecessor, Barack Obama. Aquesta petició no és inusual, la fan tots els nous inquilins de la Casa Blanca. Sí que ho és més que ho hagi fet tan aviat i que un d’ells s’hagi revoltat. Quan el fiscal del barri novaiorquès de Manhattan, Preet Bharara, famós per la seva lluita contra la corrupció i frau financer, es va negar a dimitir, el govern de Trump va decidir acomiadar-lo. El president, al novembre, li havia ofert continuar en el càrrec.