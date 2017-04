L'autor de l'atac amb camió d'Estocolm tenia una ordre d'expulsió del país

La policia sueca ha informat aquest diumenge que el suposat autor de l'atemptat de divendres amb camió al centre d'Estocolm, un uzbek de 39 anys, és un demandant d'asil a qui s'havia denegat la residència i que tenia una ordre d'expulsió del país des del mes de febrer.

L'home hauria sol·licitat asil a Suècia el 2014 però la seva demanda va ser rebutjada el 2016 per la direcció general de Migracions. Aquesta mateixa institució li va comunicar el desembre passat que havia d'anar-se'n del país de manera voluntària, però com que no va fer-ho, seguint el procediment habitual se li va enviar una orde d'expulsió el 24 de febrer.

Les autoritats han revelat també que el sospitós era simpatitzant de l'Estat Islàmic –així ho havia mostrat a través de les xarxes socials– i que les víctimes de l'atropellament són dos suecs, un britànic i un belga.

Les forces de seguretat han detingut aquest diumenge un altre sospitós relacionat amb els fets i han explicat que hi ha una "sospita justificada" que ha pogut cometre un presumpte delicte de terrorisme, sense donar-ne més detalls.

Diverses persones més han sigut interrogades i retingudes, ha dit Jan Evensson, membre de la policia d'Estocolm, però s'ha negat a dir si s'havien presentat càrrecs contra algunes d'elles, tal com han publicat els tabloides suecs 'Aftonbladet' i 'Expressen'.

La seguretat segueix reforçada arreu de Suècia, sobretot a les zones on hi pot haver alta concentració de gent, tot i que el govern descarta que hi hagi "un risc concret" de més atemptats.

Hi ha 10 persones que segueixen hospitalitzades, algunes de les quals en estat greu.