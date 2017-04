L'autor de l'atemptat d'Estocolm confessa que va ser un acte terrorista

L'home de l'Uzbekistan, de 39 anys, que va ser detingut com a suposat autor de l'atemptat de divendres amb un camió al centre d'Estocolm, en què van morir quatre persones i hi va haver una quinzena de ferits, ha admés aquest dimarts davant un tribunal que és l'autor de l'atac.

Què en sabem del conductor del camió d'Estocolm?

Rakhmat Akilov, la identitat del qual ha estat confirmada per les autoritats i que continua detingut, ha acceptat ser el culpable del càrrec de delicte terrorista amb assassinat durant la seva compareixença davant el jutge, en una vista en què s'havia de decidir si passava a presó preventiva.

A petició del fiscal, que ha apel·lat a la investigació en marxa, la vista continuarà a partir d'ara a porta tancada.

També aquest dimarts, però, la justícia sueca ha revocat l'arrest d'un segon sospitós: les autoritats consideren que no hi ha bases sòlides ni proves suficients com per detenir-lo i, per tant, li ha retirat els càrrecs. No obstant, aquest segon sospitós no serà alliberat, ja que sobre ell, encara pesa una ordre d'expulsió del país.