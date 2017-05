El front anti Le Pen es trenca i amenaça la victòria de Macron

Queda lluny la unió sindical francesa del 2002 per manifestar-se en contra de l’extrema dreta que llavors presidia Jean-Marie Le Pen. En aquella ocasió el líder del Front Nacional s’havia classificat, contra tot pronòstic, per a la segona volta de les presidencials amb Jacques Chirac. Els sindicats van protestar units contra el monstre. Jacques Chirac va acabar sent president. Ahir les diverses manifestacions convocades amb motiu del Primer de Maig van evidenciar un escenari ben diferent, de fractura. Per una banda, els que votaran Macron perquè no arribi al poder Le Pen, per l’altra els que només volen combatre Le Pen però rebutgen l’exministre socialista, justament la línia del líder de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, que s’ha negat a demanar el vot per a Macron.

Uns, la CFDT, que aposten pel candidat d’En Marxa, van concentrar-se ahir a les 11 del matí amb un objectiu clar: “Rebutjar la visió reaccionària i d’identitat del Front Nacional”. Els altres, la CGT, es van reunir més tard, juntament amb altres sindicats com Força Obrera, per reclamar que s’acabin “els retrocessos socials que fan de caldo de cultiu de l’extrema dreta”. En aquest cas la consigna de vot és bloquejar la ultradreta sense cridar obertament a donar suport a Macron, deixant la porta oberta al vot en blanc o a l’abstenció.

Macron perd suport

El front comú que va forjar-se just després de la primera volta, quan Fillon, Hammon, Cazeneuve, Sarkozy i una infinitat de líders més van demanar el vot per a l’exministre d’Hollande, ara ja trontolla, i no només com a conseqüència de la desfeta sindicalista. L’ara candidata de la ultradreta, Marine Le Pen, té clar que fomentar l’abstencionisme la pot beneficiar diumenge i per això descarrega tota l’artilleria contra el seu rival, a qui no es cansa de vincular amb el llegat de l’actual govern per desprestigiar-lo.

I sembla que li funciona. Ahir Le Pen va fer el seu últim gran discurs de campanya a Villepinte, als suburbis del nord de París. En aquest acte tenia l’última ocasió per lluir-se davant el seu públic abans del cara a cara televisat de demà. Va aprofitar l’ocasió per carregar contra Macron, per enfilar un atac rere l’altre: el líder d’En Marxa va ser protagonista de 30 dels 50 minuts que va durar el seu discurs per a delit de l’audiència, unes 25.000 persones segons l’organització.

“El candidat del sistema” o “el candidat de la continuïtat”, van ser alguns dels mantres que Le Pen va anar repetint sobre l’exministre. També va picar l’ullet a l’electorat de François Fillon i Jean-Luc Mélenchon, usurpant propostes i terminologia al líder de la França Insubmisa -va parlar d’oligarquia i de casta- i destacant la lluita contra el terrorisme, un clar reclam cap als fillonistes indecisos. Va passar de puntetes, però, per la seva visió d’Europa -va evitar parlar de la sortida de la Unió Europea i de l’euro i de la seva proposta de referèndum-, perquè sap que no la beneficia de cara a diumenge. L’euroescepticisme és un dels punts més polèmics del seu programa i per això opta pel silenci.

Amb tot, la seva estratègia funciona, i així ho demostren les enquestes: tot i que Macron encara l’avantatja, el marge de diferència entre els dos s’estreny -el candidat d’En Marxa té una intenció de vot del 59% i la del Front Nacional d’un 41% segons els últims sondejos-. La popularitat del socioliberal ha caigut quatre punts en un mes, els mateixos que ha guanyat Le Pen en el mateix període. Quan falta menys d’una setmana per a la segona volta, el resultat és més incert que mai i si Macron, que partia com a favorit, no troba un últim cop d’efecte, Le Pen té cada vegada més números per disputar-li la presidència.

L’ombra del vell Front Nacional

Durant el discurs a Villepinte, Marine Le Pen va llançar aquest dard contra el seu rival: “Hollande vol imposar als francesos el seu pupil”. És una fórmula d’atac arriscada per a qui, malgrat haver-se volgut distanciar del seu progenitor, continua sent la filla de Jean-Marie Le Pen. En efecte, el vell líder del Front Nacional, que defensa una línia política més radical, més obertament d’extrema dreta, és la taca a la carta de presentació de Marine.

El que més temien ahir des de l’equip de campanya de la ultradretana eren les possibles sortides de to del patriarca del clan en un dia tan assenyalat com l’1 de Maig. És una data simbòlica per al partit, que des del 1988 es mobilitza en la tradicional desfilada en homenatge a Joana d’Arc, patrona de França. El costum el va instaurar precisament Jean-Marie. L’any passat Le Pen filla ja no va anar-hi però el pare, president d’honor de la formació, va celebrar igualment la desfilada, discurs inclòs, a la Place des Pyramides. Una imatge que ahir es va tornar a repetir tot i que Marine, oficialment, considera que l’acte no li fa cap favor. Davant un centenar d’adeptes del vell FN, que cridaven “l’islam fora d’Europa”, Jean-Marie va demanar el vot per a la petita de la família. “Marine [...] no és Joana d’Arc però ha acceptat la mateixa missió”, va defensar. Visiblement cansat -té 89 anys-, també va aprofitar el seu discurs per defensar-se d’aquells que li pengen l’etiqueta de xenòfob. “No soc xenòfob, soc francòfil”, va assegurar.

L’ombra del veterà plana sobre la ultradretana i és l’oportunitat que pot aprofitar Macron per tornar a encaminar-se cap a la victòria folgada. Tenen menys d’una setmana per jugar les seves cartes.

Disturbis a les marxes de l’1 de Maig

El dia dels treballadors ha tingut enguany a França una forta connotació política i el moment de tensió que viu el país s’ha vist reflectit en els enfrontaments entre manifestants i policia. A la marxa de la CGT de París, diversos encaputxats -unes 150 persones que eren al capdavant de la manifestació- van llançar còctels Molotov i pedres contra la policia i, segons les autoritats, almenys sis agents antidisturbis van quedar ferits, dos dels quals greus. La policia, en resposta, va llançar gasos lacrimògens. Hi hauria cinc persones detingudes. Més de 2.000 agents havien sigut mobilitzats ahir a França perquè ja s’esperava una jornada calenta.

Els encaputxats portaven pancartes on expressaven el seu rebuig a escollir entre els dos candidats a l’Elisi. La marxa de la CGT reunia els sindicalistes que s’han mobilitzat contra el Front Nacional d’extrema dreta de Marine Le Pen però que no demanen el vot per Macron, cosa que sí que fa el principal sindicat de França, la CFDT. Segons el ministeri de l’Interior, 142.000 persones van participar ahir en les manifestacions convocades arreu del país. Els organitzadors elevaven la xifra a 280.000.