Le Pen ataca la globalització en el llançament de la seva campanya

La líder del Front Nacional, Marine Le Pen, ha dit aquest diumenge davant milers de seguidors que agitaven banderes al crit de "aquest és el nostre país!" que només ella els pot protegir del fonamentalisme islàmic i de la globalització i que és per això que ha de ser l'escollida a les eleccions presidencials.

Encoratjat per la victòria de Trump i pel Brexit britànic, el partit de Le Pen, d'extrema dreta, antiimmigració i antieuropeista, espera que l'impuls populista s'apoderi també de França.

Le Pen té possibilitats de guanyar: ho diuen les enquestes -que la situen per segur a la segona volta- i els seus grans competidors són François Fillon, favorit fins que va esclatar l'escàndol pel sou fictici de la seva dona i l'estrella en ascens del centre, Emmanuel Macron, que tanmateix mai s'ha enfrontat a unes eleccions.

"El que hi ha en joc en aquestes eleccions és si França pot seguir sent una nació lliure", ha dit Le Pen als seus seguidors durant el discurs de llançament de campanya. "La divisió ja no és entre l'esquerra i la dreta, sinó entre els patriotes i els pro globalització!", ha afegit.

Les 144 propostes polítiques de cara a les presidencials que va presentar dissabte Le Pen, inclouen frenar dràsticament la migració, expulsar tots els sense papers i que alguns drets de què ara disposen tots els residents a França, com ara l'educació gratuïta, només els tinguin els ciutadans francesos.

Un govern liderat pel Front Nacional també trauria França de la zona euro, celebraria un referèndum per sortir de la Unió Europea i apujaria els impostos sobre les importacions i sobre els contractes de treball per a estrangers.

"El líders del passat van escollir una globalització desregulada. Van dir que era la millor opció i ha resultat ser una opció atroç", ha dit Le Pen. " La globalització financera i la globalització islamista s'ajuden l'una a l'altra. Són dues ideologies que volen posar França de genolls".

Tot i que Le Pen ha intentat que el Front Nacional fos menys radical a ulls dels electors per fer-lo més acceptable des que va agafar el relleu al seu pare el 2011, el seu discurs d'aquest diumenge ha deixat clar que el nucli dur de la seva agenda es manté intacte.

A Lió, ha rebut forts aplaudiments quan ha parlat d' expulsar els estrangers condemnats per delictes o faltes i que els migrants sense papers no obtindran atenció mèdica gratuïta. El públic corejava el seu discurs a crit de: "Guanyarem, guanyarem!".