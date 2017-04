Le Pen juga la carta de la por

La recta final de les eleccions franceses de d'aquest diumenge ha quedat amarada per l’atemptat jihadista als Camps Elisis. La majoria dels candidats en aquesta primera volta que es juga demà van suspendre els actes de campanya, que per primera vegada en la història del país gal es fa sota l’estat d’emergència a causa de l’onada de terrorisme iniciada el 2015. Només Jean-Luc Mélenchon va mantenir l’agenda, però, com la resta, no es va poder escapar de l’impacte de l’assassinat d’un policia al centre de París.

La ultradretana Marine Le Pen, que va rebre el suport del president Donald Trump, va fer una posada en escena estudiada per insistir en el missatge de la por i en el nacionalisme acèrrim. “A aquest govern efímer, dirigit per la inacció, li demano que ordeni la restauració immediata de les nostres fronteres nacionals”, va reclamar. Vestida de rigorós negre, la presidenta del Front Nacional va endurir encara més el seu discurs habitual: “Tot el territori [francès] està exposat a aquesta guerra [contra l’islamisme radical]” en què “sota els governs de dreta i esquerra tot ha estat fet per perdre-la”. Le Pen es troba còmoda en un discurs centralitzat en seguretat i terrorisme, i més ara quan les enquestes li donen una lleugera baixada de la popularitat. Falta per veure, però, si l’atemptat tindrà conseqüències en les urnes, que ara per ara donen un resultat incert, amb l’avantatge per a Macron (24,5 %), seguit de Le Pen (22,5 %), Fillon (19,5 %) i, per darrere, Mélenchon (18,5%).

Instrumentalització

El primer ministre, Bernard Cazeneuve, va acusar Le Pen d’aprofitar “sense vergonya la por i l’emoció amb propòsits exclusivament polítics” i d’intentar dividir la societat francesa “després de cada drama”. El primer ministre també va fer un toc d’atenció al centrista François Fillon, que havia reiterat l’augment de 10.000 efectius policials. “Com creure-se’l si quan era primer ministre en va suprimir 13.000?”, li va etzibar Cazeneuve, recordant que una de les propostes de campanya de Fillon és eliminar 500.000 llocs de treball de funcionaris. En la seva breu al·locució, Fillon va jugar la carta d’home d’estat experimentat -va ser primer ministre de Sarkozy- capaç d’acabar amb la xacra terrorista.

Hores abans, Cazeneuve havia reiterat que aquest cap de setmana es mobilitzaran “més de 50.000 policies i gendarmes” així com “7.000 militars de l’operació Sentinella” per tal de “garantir la tranquil·litat” durant les eleccions i, de retruc, evitar que el nombre d’abstencionistes augmenti per por a un nou atac. França es compromet, doncs, a garantir la seguretat dels 67.000 col·legis electorals així com les seus dels presidenciables. “Res no ha d’obstaculitzar aquest moment democràtic fonamental per al nostre país”, va remarcar Cazeneuve.

Terrorista amb antecedents

Pel que fa a la investigació de l’atac de dijous, segueix avançant a nivell policial i jurídic. El fiscal de París, François Molins, va confirmar que l’autor de l’atac és Karim Cheurfi, un francès de 39 anys originari de Livry-Gargan [al departament de Sena - Saint Denis]. Cheurfi tenia un llarg historial delictiu amb un total de quatre condemnes de 15 anys de presó per haver atacat policies i el seu expedient delictiu contenia una fitxa de la policia antiterrorista “per haver tractat d’obtenir armes i fer comentaris que deixaven entreveure que volia matar policies”, va puntualitzar Molins.

Malgrat això, l’home no tenia la qualificació S, la que s’utilitza per als sospitosos per radicalisme, per “absència d’elements” que ho indiquessin. Tampoc no va aixecar suspicàcies quan va trencar la llibertat condicional per viatjar a Algèria perquè el jutge va entendre que ho feia per contraure matrimoni. Sense cap pista d’on s’havia radicalitzat, Molins va explicar que a prop del seu cos, abatut a trets pels companys del policia mort, es va trobar “un missatge manuscrit en què defensava la causa del Daeix”. Al portaequipatge del vehicle hi havia “una bossa d’esport amb una arma de foc, unes tisores d’esporgar, dos ganivets de cuina, l’Alcorà i municions”.

El grup jihadista ja havia reivindicat l’autoria poc després de l’atemptat, en un gest inusual, ja que habitualment tarda fins i tot mesos a atribuir-se una acció. A tres dies de les eleccions presidencials, els jihadistes han tingut la clara intenció de marcar a sang els comicis i d’aprofitar la plataforma propagandística. La policia investiga si Cheurfi hauria rebut l’ajuda de còmplices, ja que en el comunicat de reivindicació de l’Estat Islàmic -a través de l’agència de notícies habitual, Amaq- l’organització terrorista va identificar l’atacant com a Abu Yousif, el Belga.