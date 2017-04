Le Pen anuncia que farà primer ministre l'euròfob Dupont-Aignan si guanya les eleccions

La ultradretana Marine Le Pen ha anunciat que l'euròfob Nicolas Dupont-Aignan -que va sumar 1,7 milions de vots a la primera volta del 23 d'abril- serà el seu primer ministre en cas que ella guanyi les eleccions el proper 7 de maig contra Emmanuel Macron.

En una roda de premsa conjunta aquest cap de setmana els dos han formalitzat el pacte entre el Front Nacional de Le Pen i el moviment de dretes Dempeus França que lidera Dupont-Aignan. És una aliança històrica pel Front Nacional, un partit històricament aïllat per la resta per ser considerat antidemocràtic i xenòfob. De moment l'acord només se centre en les presidencials del dia 7 però podria allargar-se de cara a les legislatives de l'11 i el 18 de juny.

"Nicolas Dupont-Aignan és un patriota sincer i exigent. Ha demostrat ser capaç de sortir de la zona de comfort", ha dit Le Pen a l'acte. La ultradretana compta amb un 40% de la intenció de vot davant el 60% de Macron, que té el suport dels partits tradicionals (els socialistes i la centre dreta).

"Agraeixo a Dupont-Aignan que hagi respost a la meva crida, i que segelli amb mi la nostra aliança patriota i republicana!", ha dit a Twitter la candidata del Front Nacional.

El líder de Dempeus França i alcalde de Yerres, que va ser el sisé candidat més votat a la primera volta (un 4,7% dels vots), ha reconegut que té divergències amb Le Pen, sobretot econòmiques -sobre l'euro i les taxes a les importacions- però que hi ha coses que els uneixen, com l'amor per França. "Convido a tots els francesos a que s'uneixin per salvar el nostre país. Som un moviment autèntic, que creix", ha dit Dupont-Aignan.

El pacte beneficia Le Pen, que suma suport al voltant de la seva candidatura contra la globalització, el terrorisme i la delinqüència. La ultradretana espera que "molts electors" que van decantar-se pel candidat d'esquerres Jean-Luc Mélenchon -que va tenir 7 milions de vots- i pel candidat de la dreta François Fillon -7,2 milions de vots- acabaran per unir-se al seu projecte.