Israel ha planificat 6.000 habitatges més als assentaments des del relleu a Washington

El govern de Benjamin Netanyahu va autoritzar ahir la construcció de 3.000 habitatges a les colònies jueves que hi ha als territoris palestins ocupats. És el tercer anunci d’aquesta mena que s’ha fet en els dotze dies que han passat des de l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, durant els quals Israel ha aprovat en total la construcció de més de 6.000 habitatges a la Cisjordània ocupada, incloent-hi Jerusalem.

Aquest anunci només ratifica la política expansionista de l’estat jueu, que compta amb el suport de la majoria de la classe política i amb una majoria molt clara de la població israeliana, segons diverses enquestes. I el que encara té més importància, també compta amb el suport del president Donald Trump i del seu equip.

I és que tot s’està fent en perfecta coordinació amb la nova administració americana. Diversos mitjans de comunicació, com Haaretz, van revelar ahir que l’equip de Trump ha amenaçat els palestins de prendre mesures greus contra l’Autoritat Palestina si decideixen denunciar Israel davant dels tribunals internacionals per l’ocupació.

Segons aquestes informacions, l’administració americana ha amenaçat de suprimir la seva ajuda econòmica, que permet que el govern de Ramal·lah continuï funcionant, encara que artificialment i sense cap possibilitat de moviment. Una altra amenaça de Washington és incloure l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP) en la llista negra d’organitzacions terroristes. Aquestes amenaces simplement revelen la realitat d’una situació que no té cap sortida i que el president Mahmud Abbas es nega a reconèixer després de dotze anys al capdavant de l’Autoritat Palestina, durant els quals només ha aconseguit fer de policia al servei d’Israel als territoris ocupats.

Calma aparent

Abbas ha pogut mantenir la calma a Cisjordània amb el suport dels serveis d’intel·ligència i de l’exèrcit israelians. Una situació de calma aparent (gràcies també a l’ajuda econòmica de la Unió Europea i dels Estats Units) que Israel ha aprofitat per multiplicar la construcció a les colònies sense que Europa ni els Estats Units hagin fet res important per evitar-ho.

El temps juga a favor d’Israel, que cada any incrementa substancialment el nombre de colons. En l’actualitat s’estima que hi ha al voltant de 700.000 colons a tot Cisjordània, inclòs Jerusalem, cosa que suposa un canvi demogràfic dramàtic que Israel ha aconseguit aplicar principalment des de la Conferència de Pau de Madrid, l’any 1991.

Evacuació d’Amona

Sobre el terreny, la policia israeliana va iniciar al matí l’evacuació per la força d’Amona, una petita colònia salvatge situada al nord de Ramal·lah on vivien aproximadament cinquanta famílies. Una vintena de les famílies van abandonar l’assentament voluntàriament, mentre que la resta van haver de ser desallotjades pels agents. Tot i que l’evacuació d’Amona és un pas petit, un revés pràcticament insignificant dins de l’empresa de la colonització israeliana, ha tingut un important ressò al país, amb un gran desplegament dels mitjans de comunicació, que sovint l’han presentada com una gran tragèdia per al poble jueu. En alguns casos es van fer comparacions amb l’evacuació de la franja de Gaza que es va fer per ordre d’Ariel Sharon.

Va ser el Tribunal Suprem qui va ordenar la demolició d’Amona després de trobar que les caravanes i els habitatges que els colons havien construït a la muntanya eren en terrenys propietat de famílies palestines de la zona, malgrat que els colons van presentar documentació que, en alguns casos, havien falsificat.

Amona és un dels més de 95 assentaments salvatges que precisament podran ser legalitzats si prospera el projecte de llei que la setmana vinent arribarà al Parlament i que s’ha redactat a la mesura d’aquestes colònies, que no tenien autorització d’Israel. Segons la llei internacional, totes les colònies són il·legals, però Israel no accepta la llei internacional i compta amb el suport de Washington.

Els policies van treure gairebé amb tendresa la major part dels colons d’Amona i els centenars de joves que van arribar d’arreu d’Israel per fer-los costat. Tot i això, ahir a la nit hi havia 25 policies lesionats i més de 20 manifestants detinguts. Les autoritats van dir que l’evacuació no se suspendria durant la nit i que durarà tant de temps com calgui. Segons el Tribunal Suprem, Amona ha de ser desmantellada abans del 8 de febrer.