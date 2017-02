L'elegit de Trump per substituir el dimitit Flynn rebutja el càrrec

La crisi oberta en el govern de Donald Trump per la dimissió del seu principal assessor en seguretat nacional, Michael Flynn, està lluny de tancar-se. L’elegit per substituir-lo, Robert Harward, va rebutjar l’oferta del president nord-americà. I el departament de Justícia haurà de decidir si processa Flynn si es confirma que va mentir a l’FBI sobre la conversa que va mantenir amb l’ambaixador de Rússia als Estats Units, Serguei Kisliak.

Harward va renunciar al càrrec per qüestions familiars i econòmiques. “Des que em vaig retirar tinc l’oportunitat d’abordar afers financers i familiars que des d’aquesta posició serien complicats”, va dir en un comunicat. “Aquesta feina requereix 24 hores al dia, set dies a la setmana, de concentració i compromís per fer-ho bé. A hores d’ara no puc assumir aquest compromís”, va afegir el vicealmirall retirat i alt càrrec de la companyia Lockheed Martin -la principal contractista militar del país.

No obstant això, tant la televisió CNN com el diari Washington Post van explicar que dirigents republicans i amics de l’exmilitar, sota la condició d’anonimat, van assegurar que altres motius per a la seva renúncia són que no podia formar el seu propi equip i que li sembla “caòtica” la manera com funciona la Casa Blanca de Trump.

Els altres candidats que estudia el president per girar full a la caiguda de Flynn -a tan sols tres setmanes d’assumir el poder- són el general Keith Kellogg, que ocupa temporalment el càrrec; l’exgeneral i exdirector de la CIA David Petraeus, i els exmilitars Keith Alexander i James Jones. Trump es podria entrevistar amb els candidats aquest cap de setmana a la seva residència de Mar-a-Lago, Florida.

El cas Flynn no quedarà tancat un cop es nomeni uns substitut. Els demòcrates han demanat que s’investigui els contactes de l’exgeneral amb Moscou. A més, podria ser processat si va negar a l’FBI haver discutit amb el diplomàtic rus les sancions que va imposar el president Barack Obama a Rússia per la seva suposada ingerència en les eleccions presidencials.

Flynn li hauria insinuat que si el Kremlin no reaccionava amb represàlies a les sancions, seria més fàcil reprendre les relacions entre els dos països un cop Trump fos president. La Casa Blanca ha assegurat que l’exmilitar no va mentir i que només va donar “informació incompleta”.

Amenaça a les empreses

Mentrestant, Trump va visitar ahir la planta de Boeing de North Charleston, a Carolina del Sud, per subratllar la seva agenda econòmica proteccionista. Va insistir que el seu govern penalitzarà els productes de les empreses nord-americanes que traslladin la seva producció. El seu govern estudia posar nous aranzels.

“L’ocupació és una de les raons per les quals soc aquí i no us desil·lusionaré. No volem que les nostres empreses se’n vagin del país. No ho permetrem”, va dir.