L’entorn de Trump, en qüestió per uns tractes amb Rússia

Hi ha mala maror al Consell de Seguretat Nacional dels EUA, el centre que guia el president de la primera potència mundial en la gestió d’un món incert. L’última guspira que ha saltat -i s’ha fet pública- ha sigut el malestar amb Michael Flynn, el màxim assessor de seguretat nacional del president, que se sospita que va mentir sobre l’existència d’unes converses que va mantenir amb el govern rus. Les relacions entre Washington i Moscou tornen a ser a l’ull de l’huracà.

És un episodi més dins d’un centre de màxima responsabilitat que cada matí es lleva i escruta els últims tuits del president Trump per saber què els espera aquell dia, com hauran d’encaixar “les polítiques del govern dels EUA amb els posicionaments públics del president”, segons relatava ahir el diari The New York Times, que descrivia un escenari obscur, en què ni els màxims responsables del Consell eren informats del contingut de les converses de Trump amb els líders mundials.

En aquest context -i amb el rerefons que Rússia hi està implicada-, la polèmica que envolta Flynn ha pres més volada. Un dels principals assessors de Trump a la Casa Blanca, Stephen Miller, no va respondre afirmativament quan se li va preguntar diumenge si continuava confiant en Flynn. “Aquesta pregunta l’hi hauria de fer al president”, va dir Miller. Però el mateix Trump va esquivar el tema divendres i es va limitar a dir que no havia vist la informació sobre el contacte entre Flynn i l’ambaixador i que ja ho llegiria.

Ningú el defensa

El silenci del president, avesat a respondre a les polèmiques gairebé al minut a través de Twitter, era encara ahir eloqüent. Ni una paraula sobre Flynn. El diari The Washington Post assegurava ahir que -en privat- Trump havia expressat la seva “frustració” amb el seu assessor de seguretat nacional. La confiança s’ha trencat, ja que tot apunta que Michael Flynn va mentir al mateix vicepresident dels EUA.

Segons la premsa nord-americana, Flynn va parlar amb l’ambaixador rus als EUA, Sergey Kislyak, en diverses ocasions en els dos mesos previs a l’arribada de Trump al poder, el 20 de gener. Almenys una trucada va ser interceptada pels serveis d’intel·ligència que monitoritzen els contactes dels diplomàtics estrangers. En les converses, Flynn hauria parlat d’aixecar les sancions imposades pel president Obama a Rússia per la seva interferència en les eleccions dels EUA.

Diferents alts càrrecs governamentals i el vicepresident dels EUA, Mike Pence, van negar-ho tot i van assegurar, fa unes setmanes, que no s’havia parlat de les sancions, basant-se en el que el mateix Flynn els havia explicat. Però ara les evidències demostren el contrari i la indignació s’ha apoderat de part de l’equip més pròxim a Trump.

“Flynn s’està quedant sense amics”, va assegurar a aquest mateix diari un alt responsable del govern dels EUA que va demanar no ser identificat. “Hi ha un ampli consens a la Casa Blanca que Flynn va mentir. El vicepresident sent que li va mentir. És un càrrec que ha d’estar allunyat de tots els drames i és tot el contrari. No em sorprendria gaire si no durés gaire més”, va assegurar aquest alt funcionari.

Però la qüestió no s’acaba de portes endins de la Casa Blanca, ja que Michael Flynn -un experimentat militar d’alt rang ara retirat i pròxim a Moscou- podria haver de fer front a la justícia, ja que la llei prohibeix implicar-se en política exterior als ciutadans que no formin part del govern.