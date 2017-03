L’escàndol sobre l’espionatge rus posa Trump contra les cordes

El bon moment del president Donald Trump pel seu temperat discurs de l’estat de la Unió al Congrés dels Estats Units va durar només un dia. L’escàndol sobre la suposada ingerència russa en les últimes eleccions presidencials el va tornar a posar contra les cordes ahir amb la revelació que el seu fiscal general, Jeff Sessions, es va reunir dos cops amb l’ambaixador rus a Washington, Serguei Kisliak, durant la campanya. A més, Sessions va amagar aquestes reunions en el seu procés de confirmació al Senat. Els demòcrates, a l’oposició, van demanar la seva dimissió per haver mentit sota jurament mentre que alguns legisladors republicans el van instar a apartar-se de la investigació sobre Rússia si finalment recau sobre ell.

Sessions, que va ignorar la crida de l’oposició, va anunciar que es retirava de qualsevol indagació sobre contactes russos amb la campanya de Trump perquè ell en va formar part. I va afirmar que les seves respostes als senadors van ser “correctes” i “honestes” perquè les reunions amb el diplomàtic rus no tenien res a veure amb les eleccions.

La nova polèmica sobre Sessions, publicada pel diari The Washington Post, va arribar tres setmanes després que l’assessor de Seguretat Nacional del president Trump, l’exgeneral Michael Flynn, fos forçat a dimitir per haver mentit sobre les seves converses amb Kisliak. La sortida de Flynn va provocar una tempesta política que es va agreujar quan The New York Times va explicar que diversos assessors de l’ara president van tenir contactes amb l’espionatge rus durant la campanya.

Trump va desviar llavors l’atenció mediàtica cap a aquest cas amb una roda de premsa turbulenta de més d’una hora. Hi va qualificar les revelacions dels mitjans de “notícies falses” i les va titllar d’estratagema dels demòcrates per excusar la seva derrota en les últimes eleccions. Ahir la Casa Blanca va utilitzar el mateix argument en un comunicat per defensar el fiscal general, que també és secretari de Justícia.

Les dues trobades entre Sessions i Kisliak van tenir lloc el 18 de juliol i el 8 de setembre, tot just abans de les eleccions del 8 de novembre que va guanyar l’ara president, Donald Trump. Durant aquell temps, la web Wikileaks va publicar missatges electrònics de la cúpula del Partit Demòcrata i del cap de la campanya electoral de Hillary Clinton, John Podesta, que, segons els serveis secrets nord-americans, van ser obtinguts a través de ciberatacs de l’espionatge rus.

Sessions, en el seu procés de confirmació al Senat, va afirmar que no havia tingut “comunicacions amb russos” quan els senadors demòcrates li van preguntar sobre possibles contactes de membres de l’equip electoral de Trump i el Kremlin. En la mateixa resposta, el fiscal general, que llavors era senador d’Alabama, sí que es va considerar un assessor de la campanya del magnat de la immobiliària novaiorquès.

La portaveu de Sessions, Sarah Isgur Flores, va explicar que la resposta del fiscal general “no va ser un engany”, ja que aquest va ser preguntat “sobre comunicacions entre els russos i la campanya de Trump i no sobre reunions que va mantenir com a senador”. I, la nit anterior, el mateix Sessions va afirmar que no havia mantingut cap contacte amb funcionaris russos per “tractar temes de campanya”. “No sé de què m’acusen, és tot una falsedat”, va dir.

La confiança del president

En plena nova crisi per l’escàndol rus, el president nord-americà va assegurar que té “confiança total” en Sessions. Durant una visita a un portaavions, a Virgínia, per defensar un increment del pressupost de defensa, va dir també que no creia que el fiscal general s’hagués d’apartar de les investigacions. Tot i així, poc després Sessions va fer aquest pas davant la pressió mediàtica i de legisladors dels dos partits.

La nova revelació torna a posar la Casa Blanca a la defensiva. Trump, que porta poc més d’un mes al poder, és incapaç de posar fi a l’escàndol sobre l’espionatge rus. I el cas de Sessions demostra que tindrem polèmica per dies.