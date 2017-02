“L’estació de Belgrad és l’infern”

L’Àngel Fernàndez és metge de família en un CAP de Rubí, una feina que combina amb la de metge d’emergències al RACC. Des de fa un any, dobla torns per acumular dies de festa i poder anar allà on veu que els refugiats necessiten la seva ajuda. Ha trepitjat els escenaris més importants: l’illa grega de Lesbos; el camp d’Idomeni, a la frontera entre Grècia i Macedònia; els camps de Trípoli, al Líban, i ara les naus abandonades al costat de les vies de tren al centre de Belgrad, d’on acaba de tornar.

“Era l’únic metge en un lloc on malviuen 2.000 persones. Quan hi vaig entrar em va semblar l’infern. Als barracots, per combatre el fred -les temperatures baixen fins als 9 sota zero- no tenen més remei que cremar les travesses de les vies, que són d’una fusta tractada amb creosota, un material molt tòxic que produeix un fum negre asfixiant”, recorda. “Havia de treballar amb frontal perquè si no no veia res”. En una setmana el metge va veure refredats, intoxicacions i bronquitis (“Eren nois joves amb sorolls respiratoris que a casa nostra només veiem en ancians malalts pulmonars crònics”), febres, ferides infectades, conjuntivitis, cremades, congelacions severes als peus i sarna.

Tot un catàleg dels horrors que pateixen els joves que ho poden resistir i que no tenen cap oportunitat per trobar una via legal d’entrada a Europa: són sobretot afganesos i pakistanesos, d’entre 14 i 20 anys, però també hi ha algunes criatures.

“Ni el fred ni la fam ni la brutícia poden amb aquests supermans, que només miren endavant, frontera rere frontera, buscant el paradís europeu, sempre amb un somriure”, relata. La majoria de joves que va tractar deien que portaven tres mesos als hangars abandonats de la Belgrade Bus Station. Havien marxat dels camps de refugiats de Sèrbia per instal·lar-se en un lloc encara més miserable, però des d’on tenien l’oportunitat de “fer el salt” per la frontera hongaresa, amb l’objectiu d’arribar a Àustria, i d’allà, a Alemanya o França.

La frontera blindada d’Hongria

El govern ultraconservador de Viktor Orbán ha blindat la frontera amb Sèrbia amb una doble tanca i una política agressiva de deportacions. Molts dels joves amb qui va parlar Fernàndez havien intentat saltar fins a tres o quatre vegades i havien tornat apallissats per la policia hongaresa. “N’hi havia que relataven, com si fos un videojoc, que els havien atacat amb pistoles elèctriques i gossos: no hi ha res que els aturi, són joves, tenen un somni i només miren endavant. Han convertit la seva pròpia existència en un joc de vida o mort”. La nit del 2 al 3 de febrer, Rahmat Ullah Hanife, un afganès de 22 anys, va morir quan el gel es va trencar sota els seus peus al riu Tisza, a la frontera entre Sèrbia i Hongria, quan intentava creuar amb un petit grup.

Un d’aquests joves va fer un croquis a Fernàndez per explicar-li el seu periple. Havia sortit del Pakistan i havia arribat a l’Iran després de tres setmanes en bus i a peu, i havia hagut d’esperar-se set dies per creuar la frontera. Dues setmanes més tard era a Turquia, que va creuar de punta a punta fins a saltar la frontera terrestre amb Bulgària, on l’havien aturat tres mesos en un camp. D’allà havia continuat fins a Sèrbia, on va arribar cinc mesos després de sortir de casa. Però ja fa tres mesos que és a Belgrad, atrapat per l’Europa de les portes tancades i encallat en l’hivern dels Balcans. “Els problemes comencen quan arriben a Europa: fins aleshores tot és qüestió de cames i autobusos”

Abandonats per les autoritats sèrbies, els refugiats de la Bus Station només tenen l’ajuda d’alguns voluntaris independents, de petites ONG com Holes in the Border, Noname Kitchen, Help-NA i Calor Portugues. La majoria treballaven als camps de refugiats grecs i s’han desplaçat a Belgrat davant l’emergència del fred.

Els hangars no tenen vidres a les finestres i els més petits, que només tenen portes “són pitjors, perquè només es pot deixar la porta oberta i gelar-se de fred o tancar-la i intoxicar-se amb el fum”. Una de les actuacions que han fet aquestes organitzacions independents és aconseguir fusta no tòxica. Mentrestant, els joves no renuncien al seu somni i pensen que algun dia s’acabarà l’hivern.