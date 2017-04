L’europeisme de Vucic guanya a les presidencials

Sèrbia no haurà d’anar a la segona volta electoral. L’actual primer ministre, l’europeista Aleksandar Vucic, va guanyar ahir les eleccions presidencials amb un suport estimat del 55,8%, superant el mínim requerit per ser escollit sense necessitat d’una segona votació. El resultat d’aquesta primera volta suposa una profunda derrota política per als partits de l’oposició, molt crítics amb l’autoritarisme de Vucic. L’antic Defensor del Poble i principal opositor, Sasa Jankovic, va obtenir tot just el 15% dels vots, mentre que l’extravagant humorista Luka Maksimovic, Beli, la sorpresa en aquesta cita a les urnes, poc més del 9%.

A falta de l’escrutini oficial, amb aquesta més que probable victòria Vucic succeirà per un mandat de cinc anys Tomislav Nikolic, estret soci amb qui va fundar el 2008 el Partit Progressista Serbi (SNS) després de trencar amb el seu passat ultranacionalista i orientar la seva mirada cap a la Unió Europea.

Reciclat

Vucic, de 47 anys, assumirà al maig el càrrec de president, que bàsicament es limita a funcions protocol·làries i representatives, tot i que tindrà la facultat de triar el cap de l’executiu. Amb tot, ningú dubta que continuarà mantenint el poder de facto a través del control de la formació oficialista, de la qual ell és el màxim responsable. La trajectòria de Vucic ha anat avançant cap a una visió més europeista. Antic ultranacionalista serbi, manté la seva alta popularitat malgrat les dures mesures d’austeritat que com a cap de govern va imposar fa tres anys. Un dels seus èxits és que el país ha recuperat l’estabilitat a les finances públiques i ha tornat al creixement, després de diversos anys de recessió. Per contra, el nivell de vida de la societat sèrbia continua estant entre els més baixos a la regió. A més, els nivells de corrupció dins de l’estructura de l’estat són molt elevats.

La UE, però també Rússia

Els opositors acusen Vucic d’autoritarisme i de soscavar la separació de poders, a més de controlar gran part dels mitjans de comunicació del país. Sèrbia, que en l’època de la desapareguda Iugoslàvia era la república dominant, va iniciar les negociacions per formar part de la Unió Europea l’any 2015 i espera poder entrar al club comunitari cap a l’any 2020.

La victòria de l’oficialisme garanteix el continuisme de l’equilibri geopolític que fa anys que practica el partit de Vucic. Ahir, tot just conèixer els resultats preliminars, el guanyador virtual de les presidencials va assegurar que la majoria dels electors han confirmat que cal seguir “el camí cap a la Unió Europea”, alhora que s’han de mantenir els estrets vincles amb Rússia. Serbis i russos comparteixen el cristianisme ortodox i un llegat eslau.