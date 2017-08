La ex fiscal general del Tribunal Penal Internacional considera que hi ha prou proves per condemnar Al-Assad

La jurista suïssa Carla del Ponte, ex fiscal general del Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia (TPII) i del Tribunal per a Ruanda (TPIR), ha afirmat aquest diumenge que hi ha prou proves per condemnar el president de Síria, Baixar al-Assad, per crims de guerra.

Del Ponte, que va anunciar el 6 d'agost que renunciava a ser membre de la Comissió d'Investigació de l'ONU sobre Síria davant la falta de voluntat del Consell de Seguretat de donar suport a les seves indagacions, ha assenyalat aquest diumenge en una entrevista als diaris 'Le Matin Dimanche' i 'SonntagsZeitung' que ha formalitzat aquesta renúncia.

651x839 Carla del Ponte / MIKHAIL EVSTAFIEV Carla del Ponte / MIKHAIL EVSTAFIEV

La magistrada va enviar la carta de dimissió dijous i la seva renúncia entrarà en vigor el 18 de setembre, data de la pròxima reunió de la Comissió d'Investigació. Segons Del Ponte, la situació és "frustrant" i una "tragèdia", ja que hi ha prou proves per condemnar Al-Assad per crims de guerra, però a causa del veto de Rússia al Consell de Seguretat de l'ONU, no hi haurà cap acusació ni cap tribunal especial.

"Sense justícia, a Síria no hi haurà mai pau ni tampoc cap futur" per als sirians, ha assenyalat la suïssa en l'entrevista, en la qual ha assegurat que no ha vist mai "un conflicte tan violent en què hi hagi tants nens morts, torturats, decapitats" al llarg de la seva carrera professional. "Els nens són les primeres víctimes d'aquest conflicte", ha remarcat Del Ponte, que ha admès que la seva renúncia també "és una provocació" per "pressionar el Consell de Seguretat, que ha de proporcionar justícia a les víctimes".

La Comissió va ser creada el 22 d'agost del 2011 pel Consell de Drets Humans de l'ONU amb el mandat d'investigar totes les presumptes violacions de drets humans a Síria des del març del 2011. També ha de determinar els fets i les circumstàncies dels abusos i crims comesos, inclosos els que poden constituir crims contra la humanitat, i quan sigui possible ha de identificar els responsables perquè hagin de retre comptes davant la justícia quan sigui l'hora.

L'òrgan ha publicat fins ara més de 20 informes, 13 de regulars sotmesos al Consell de Drets Humans i 8 de temàtics, a més de les actualitzacions periòdiques i els comunicats que ha elaborat durant tots aquests anys. Del Ponte va formar part de la Comissió juntament amb l'americà Karen Koning Abu Zayd i el brasiler Paulo Sérgio Pinheiro, que presideix actualment l'organisme.