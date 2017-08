L'ex primera ministra de Tailàndia escapa de la justícia

L'ex primera ministra de Tailàndia, Yingluck Shinawatra, hauria fugit a Singapur per evitar la sentència que el Tribunal Suprem havia de dictar aquest divendres sobre el cas en què l'ex mandatària és acusada de negligència.

Segons el portal de notícies 'Khaosod', Yingluck hauria viatjat ahir a la ciutat-Estat juntament amb el seu germà gran, Thaksin, que també havia estat primer ministre i viu a l'exili des del 2008 per evitar una condemna de dos anys de presó a Tailàndia.

L'ex primera ministra està acusada de fracassar en la supervisió d'un pla d'ajudes per a l'arròs durant el seu mandat, entre el 2011 i el 2014. La seva mala gestió hauria causat pèrdues equivalents a uns 17.000 milions d'euros i hauria fomentat la corrupció al país.

Al llarg del procés judicial, Yingluck ha defensat la seva innocència i ha sostingut que va ser "víctima" d'un joc polític. Tot i així, ara fa front a una pena de 10 anys de presó -que podria ser suspesa- i a una multa superior als 800 milions d'euros en concepte de compensació.

Ordre de detenció

El Tribunal Suprem de Tailàndia, que aquest divendres havia de dictar la sentència que condemnava l'ex mandatària, ha emès una ordre de detenció contra Yingluck perquè no ha comparegut en l'última sessió del procés judicial. La defensa ha al·legat que la seva clienta estava malalta, però no ha presentat cap certificat mèdic que ho acredités.

Els seguidors de l'ex mandatària esperaven aquest divendres davant del Tribunal Suprem la seva arribada / JORGE SILVA / REUTERS

Malgrat que tot apunta que l'ex primera ministra hauria abandonat el país, no hi ha encara cap comunicat oficial que ho confirmi. Tot i així, els jutges de l'alt tribunal han llançat una alerta, davant de la possible fugida de Yingluck del país, han aplaçat la sessió en què es llegirà la sentència per al proper 27 de setembre i han confiscat la fiança de gairebé 800.000 euros que l'acusada havia dipositat a l'inici del procés judicial.

Situació convulsa

Yingluck va estar al capdavant del país entre el 2011 i el 2014. Va arribar-hi després de vèncer un dels partits creats pel seu germà Thakisn, que havia guanyat totes les eleccions a Tailàndia des de l'any 2001 gràcies al suport de la classe rural del nord-est del país i malgrat l'oposició de gran part de la classe mitjana i les elits properes a la monarquia i l'exèrcit. Va ser destituïda del càrrec per una polèmica sentència del Tribunal Constitucional uns dies abans que l'exèrcit realitzés un cop d'Estat i assumís el poder del país. Des d'aleshores, el país està governat per una dictadura militar.

Tailàndia viu immersa des de fa més d'una dècada en una profunda crisi política i ha viscut períodes dictatorials i democràtics, però sobretot multitud de protestes antigovernamentals.