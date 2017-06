Un exèrcit civil per fer fort Macron

França celebra aquest diumenge la primera volta de les eleccions legislatives per elegir els 577 diputats que constituiran la nova Assemblea Nacional. És el que es coneix popularment com la tercera volta, després de les dues rondes de les presidencials, que des del nou mil·lenni -quan es va instaurar el mandat de cinc anys sota la presidència de Jacques Chirac en lloc del septenni- valida la victòria del nou inquilí de l’Elisi, oferint-li la majoria a l’Assemblea. I com ho fa? Fixant la data de les legislatives un mes després de les presidencials, perquè el guanyador pugui servir-se de l’impuls del triomf electoral per disposar, precisament, d’aquesta majoria a la cambra baixa i evitar així la cohabitació.

Com en els comicis presidencials de fa un mes, els d’aquest diumenge es preveuen també incerts. Aquesta setmana una enquesta d’Ipsos/Sopra Steria atribuïa al rebatejat partit d’Emmanuel Macron, La República en Marxa (LRM) i al seu aliat centrista MoDem entre 385 i 415 escons. El partit del nou president obtindria, doncs, àmpliament la majoria absoluta, fixada en 289 diputats. Amb la meitat dels candidats de l’LRM novells, per complir amb la promesa de renovar la classe política, l’Assemblea es transformaria d’una manera inèdita fins ara.

A més, seria la primera vegada que aquesta recomposició parlamentària estaria formada per un nombre considerable de diputats (281) provinents de l’anomenada societat civil, un argument molt valorat, juntament amb la paritat, per Macron.

Reclutament civil

Però qui són i d’on venen els membres de la societat civil que el nou president ha triat? La societat civil de Macron és “elitista i està composta per molts universitaris, són gent amb una bona posició econòmica o social integrats en la societat francesa i amb competències”, explica a l’ARA el sociòleg belga Gautier Pirotte, autor del llibre La notion de société civile i professor a la Universitat de Lieja. “Només cal veure el reclutament dels candidats, a través d’un currículum com si es tractés d’una empresa”, continua Pirotte. La formació assegura que ha rebut almenys 19.000 sol·licituds. En aquesta mateixa línia, el digital francès Mediapart publicava un article en què analitzava els perfils dels candidats que l’LRM havia seleccionat més enllà dels que el partit havia volgut destacar, com ara la torera Marie Sara, el matemàtic Cédric Villani i Jean-Michel Fauvergue, exdirector de la unitat d’elit de la policia francesa, el RAID.

La llista de candidats compta, a més, amb un nombre considerable d’empresaris, creadors de start-ups i directors de petites i mitjanes empreses, segons afirma el mateix digital. En altres paraules, gent a qui li va bé la vida, fins i tot molt bé. La mateixa afirmació arriba a fer Le Monde, que assegura que les professions més freqüents dels candidats de l’LRM són molt clàssiques i formen part de les categories socioprofessionals superiors. Dels 525 candidats que ha presentat el partit de Macron, només n’hi ha dos amb un passat obrer i deu són agricultors, un nombre excepcionalment elevat, segons el rotatiu.

En definitiva, la societat civil de Macron “no és representativa de la societat francesa”, assegura Pirotte. Tampoc és contestatària ni actua com un contrapoder sinó que és un poder de tipus alternatiu, un altre poder. Segons el sociòleg, “la noció de la societat civil és variable i les seves fronteres depenen del lloc, de l’època i fins i tot de qui utilitza el terme”.

És precisament això el que afavoreix Emmanuel Macron, que “instrumentalitza aquesta noció amb finalitats polítiques en el marc d’un procés de renovació de la classe política”. I per aconseguir-ho, necessita treballadors de coll blanc, diu Pirotte.

Altres antecedents

Però no és la primera vegada que la política utilitza la societat civil. El 1988 el primer ministre Michel Rocard va reclutar Bernard Kouchner, cofundador de Metges Sense Fronteres, com a secretari d’estat d’Inserció Social, i el 2007 Nicolas Sarkozy va fer el mateix amb l’advocada Christine Lagarde oferint-li un primer ministeri, el d’Agricultura i Pesca, seguit d’un altre, el d’Economia. “El que és particular aquí és l’amplitud del mecanisme que inicia el president -indica el sociòleg-, però en vista de la seva pròpia estratègia electoralista així com de l’evolució de l’escena política francesa, [Macron] no tenia cap altra opció”. És a dir, el fet que el president no tingui una estructura política clàssica al darrere l’ha abocat a tocar aquesta altra tecla.