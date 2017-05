L'expresidenta de Corea del Sud defensa la seva innocència

L'expresidenta de Corea del Sud, Park Geun-hye, ha defensat la seva innocència aquest dimarts davant dels tribunals, on s'ha assegut acusada pel cas de corrupció conegut com la Rasputina, que la va apartar del seu càrrec públic el 10 de març. Aleshores, es va descobrir que una de les seves "assessores personals", Choi Soon-sil, havia teixit una xarxa lucrativa de tràfic d'influències, amb diverses empreses involucrades, com el grup Samsung.

Els fiscals han acusat l'expresidenta de "violar la llei i ignorar la sobirania popular i l'estat de dret en benefici propi". Com a resposta, l'advocat que lidera la defensa de Park, Yoo Yeong-ha, ha argumentat que els 18 càrrecs que s'imputen a l'exlíder conservadora -entre els quals destaquen l'abús de poder, la coacció i la filtració de documents oficials- es basen en "la suposició i la imaginació, ja que la major part de les proves que s'han presentat fins ara en contra seva són simples articles de premsa". L'expresidenta de Corea del Sud ha dit que la seva posició és la mateixa que la dels seus advocats.

Per la seva banda, l'amiga i assessora personal de Park, Choi Soon-sil, coneguda com 'la Rasputina', que s'ha assegut al banc dels acusats al seu costat, ha sostingut que ella també és innocent, però ha intentat exculpar Park, tot argumentant que ella és "la persona que ha fet que l'expresidenta sigui jutjada i que, per tant, ella és la pecadora".

540x306 L'expresidenta de Corea del Sud, Park Geun-hye, i la 'Rasputina', Choi Soon-sil / POOL / EFE L'expresidenta de Corea del Sud, Park Geun-hye, i la 'Rasputina', Choi Soon-sil / POOL / EFE

La d'aquest dimarts ha sigut la primera aparició pública de Park després que fos destituïda com a presidenta al mes de març. L'expresidenta sud-coreana ha entrat a la sala dels jutjats emmanillada, però mostrava un rostre cansat fruit dels 53 dies que porta arrestada, temps que hauria passat sense llegir diaris ni veure la televisió, i sense aixecar la vista d'un diccionari per aprendre vocabulari en anglès.

El judici prosseguirà dijous després de la sessió d'avui dimarts, que s'ha allargat tres hores i en què hi ha hagut altres declaracions, com la de Shin Dong-bin, el president del grup Lotte, una altra de les empreses involucrades en l'escàndol. El president del grup Samsung, Lee Jae-yong -que està en presó preventiva des del febrer-, en canvi, està sent jutjat en paral·lel.

El tribunal on Park ha estat citada ha advertit que caldrà celebrar quatre visites setmanals, ja que hi ha moltes proves per analitzar. De totes maneres, la sentència haurà d'esperar, molt probablement, fins al 17 d'octubre, quan expira el termini de detenció preventiva de l'expresidenta sud-coreana.