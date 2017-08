L'hereu de Samsung, condemnat a cinc anys de presó per corrupció

L'hereu de la multinacional Samsung, Lee Jae-yong, ha sigut condemnat aquest divendres a 5 anys de presó per corrupció en l'anomenat cas Rasputina, que ha afectat profundament la política sud-coreana i ja va apartar del càrrec la presidenta del país. La justícia ha trobat culpable Lee, de 49 anys, de subornar l'expresidenta Park Geun-hye amb l'objectiu de rebre favors del govern en la seva consolidació com a líder del grup, el més gran del país asiàtic i un dels líders en electrònica del món.

La sentència posa ara el focus sobre el més gran 'chaebol' (grans conglomerats sud-coreans controlats per clans familiars), que s'enfronta a la manca de lideratge en un grup en el qual la interposició provisional de Lee a mitjans de febrer ja havia afectat la directiva. Aquesta operació va reforçar el control de Lee sobre el grup, a qui pertany el major fabricant de telèfons intel·ligents del món (Samsung Electronics) i el lideratge del qual va assumir 'de facto' el 2014 després que el seu pare, Lee Kun-hee, patís un infart que el va deixar incapacitat.

Dins d'aquesta quantitat es trobarien 5,4 milions d'euros per al finançament del programa d'equitació a Alemanya de Chung Yoo-ra, la filla de Choi Soon-sil, la Rasputina, i que Samsung hauria efectuat amb el coneixement de Lee, segons ha considerat el tribunal.

La decisió emesa per la sala 417 del tribunal del districte central de Seül -la mateixa que el 2008 va jutjar i condemnar a presó suspesa el patriarca dels Lee per evadir impostos i transferir il·legalment actius de l'empresa al seu fill- ha generat gran expectació, sobretot després de la prohibició de l'accés als mitjans.

540x306 L'expresidenta Park Geun-hye arriba al tribunal de Seül, custodiada per una agent policial. / KIM HONG-JI / REUTERS L'expresidenta Park Geun-hye arriba al tribunal de Seül, custodiada per una agent policial. / KIM HONG-JI / REUTERS

Uns 800 agents antiavalots han sigut desplegats a l'exterior del tribunal per vetllar per la seguretat dels grups de manifestants congregats a favor i en contra de l'empresari. També han sigut condemnats a quatre anys de presó dos executius de Samsung per la seva implicació en el cas, l'exvicepresident Choi Gee-sung i l'exdirector de l'Oficina de Planificació Estratègica Chang Choong-ki, segons recull l'agència de notícies Yonhap.

La sentència de Lee podria repercutir d'ara en endavant en els judicis simultanis que se celebren contra l'expresidenta Park i contra Choi Soon-sil, empresonada des d'octubre en considerar-se que, amb la connivència de Park, va confabular per crear una xarxa de corrupció en què estan aparentment involucrats la presidenta, diversos membres del seu govern i els principals conglomerats del país.

El cas, que va treure al carrer els sud-coreans en manifestacions massives durant mesos, va desencadenar la primera destitució d'un president sud-coreà en democràcia i el seu enviament a presó provisional a l'espera del desenllaç del judici.