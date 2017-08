L’huracà ‘Harvey’ es debilita en tocar terra a Texas

El que havia de ser el pitjor huracà de la història dels Estats Units des del 2005 -quan el Katrina va provocar greus danys a Nova Orleans- va anar perdent intensitat durant la jornada d’ahir i va acabar sent rebaixat a la categoria de tempesta tropical. El Harvey va tocar terra divendres a la nit, just a l’estat de Texas, i va causar almenys un mort i importants destrosses a la localitat costanera de Rockport, on van registrar-se vents de fins a 215 km/h. L’alcalde de la ciutat, Charles C.J. Wax, va especificar que el cicló havia deixat “una devastació generalitzada” i que “algunes cases, escoles i negocis” havien quedat “malmesos, fins i tot completament destruïts”. En tot l’estat de Texas, unes 300.000 persones van quedar-se sense electricitat.

Tot i així, l’huracà va anar disminuint d’intensitat i, si al principi era de categoria 3 sobre 5, ahir a mig matí ja s’havia debilitat i convertit en una tempesta tropical, amb vents màxims de 120 km/h. Igualment, però, segueix sent una amenaça i hi ha el risc d’“inundacions catastròfiques”. L’ara debilitat Harvey es desplaçarà cap a l’interior de l’estat de Texas i seguirà circulant per la zona durant uns dies, a causa de la presència d’un sistema d’altes pressions. Per això, no s’aturaran les pluges torrencials i el nivell del mar podria augmentar i provocar inundacions.