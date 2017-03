Li Keqiang: "La Xina no vol una guerra comercial amb els Estats Units"

El primer ministre xinès, Li Keqiang ha assegurat aquest dimecres que la Xina no desitja una guerra comercial amb els Estats Units, que l'economia del gegant asiàtic és forta, encara que s'enfronta a reptes, i que no devaluarà el iuan ni entrarà en una guerra de divises.

Li Keqiang ho ha dit després de la cloenda de la sessió anual de l'Assemblea Nacional Popular, el parlament xinès, en l'única conferència de premsa que fa en tot l'any. Davant els mitjans, ha repassat els reptes econòmics i diplomàtics a què ha de fer front el gegant asiàtic.

El primer ministre ha assegurat que la Xina no vol una guerra comercial amb els Estats Units ja que això no afavoriria un comerç més just. També ha destacat que les empreses nord-americanes serien les més perjudicades amb aquesta situació. El primer ministre confia que les relacions entre la segona i la primera economia del món segueixin avançant en direcció positiva ja que existeixen interessos comuns.

A preguntes de la premsa, Li ha confirmat que s'està treballant per convocar una reunió entre Xi Jinping i Donald Trump, encara que sense concretar la data. Diferents fonts havien avançat que Trump podria rebre a Xi a la seva mansió de Florida a principis d'abril.

Li Keqiang ha reconegut que complir la previsió de creixement del 6,5% el 2017 no serà fàcil, però que és un objectiu coherent amb la situació econòmica i que a més els permetrà focalitzar els esforços a millorar la qualitat i l'eficiència del creixement. També ha destacat que encara que l'economia xinesa s’ha desaccelerat segueix sent un dels motors de l'economia global. El primer ministre s'ha permès ironitzar sobre els recurrents pronòstics de que l'economia xinesa sofrirà un aterratge forçós, recordant que malgrat la crisi mundial el PIB de la Xina manté una taxa de creixement molt sanejada.

Li ha intentat eliminar dubtes sobre el sistema financer xinés assegurant que és estable. Ha descartat la possibilitat de riscos sistèmics recordant que el govern disposa de moltes opcions per controlar la situació. També ha tranquil·litzat els mercats assegurant que la Xina no té cap intenció d'entrar en una guerra de divises i no devaluarà la seva moneda per impulsar les exportacions.

Anuncia retallades

El mandatari xinès ha reconegut que aquest any s'hauran de prendre mesures doloroses ja que cal reduir la despesa un 5%. Però s'ha mostrat confiat a aconseguir la creació d'11 milions de nous llocs de treball urbans el 2017 i ha promès ajudes per a les víctimes de la reconversió industrial. Ha recordat que s'ha creat un fons amb 14.500 milions de dòlars per ajudar al reassentament dels treballadors acomiadats de sectors obsolets com el carbó i l'acer.

Respecte a Taiwan, el dirigent xinès ha insistit en el principi d’ "una sola Xina" i en la impossibilitat d'una futura independència per a Taipei. Malgrat això ha recordat que "som la mateixa família" i ha expressat la voluntat de mantenir un "desenvolupament pacífic" de les relacions entre la Xina i Taiwan.

El primer ministre ha evitat respondre directament sobre l'avanç del moviment independentista a Hong Kong i ha assegurat que la Xina es manté fidel al principi de "un país, dos sistemes". Li ha preferit destacar l'augment de la cooperació econòmica entre la Xina continental i l’excolònia.

Hong Kong celebrarà eleccions per triar al cap de l'executiu el proper 26 de març, després d'anys demanant-les. Els comicis estan controlats pel govern xinès, que ha donat el vistiplau als candidats, i l'elecció no és per sufragi universal.