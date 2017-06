L'estat del Líban contra la “Dona Meravella”

L'última entrega cinematogràfica de la multimilionària empresa de còmics nord-americans DC, "La Dona Meravella", que es preveu com una de les pel·lícules més taquilleres de l'estiu, podria perdre milions si altres països àrabs segueixen l'exemple del Líban. "La Dona Meravella" va ser retirada ahir dels cinemes libanesos, després que el govern en vetés la projecció. En aquest cas, la censura no té res a veure amb el diminut vestit que cobreix l'escultural cos de la superheroïna de DC, en contra dels estàndards islàmics, o perquè es projecti durant el sagrat mes de Ramadà, sinó amb la seva nacionalitat. L'actriu Gal Galot, que interpreta el personatge de còmic la Dona Meravella és israeliana.

El fet que la protagonista hagi nascut a l'"estat sionista" ha provocat un gran enrenou a les oficines del ministeri d'Economia i de la Seguretat Nacional, que s'encarrega de la censura. El Líban està en en peu guerra amb Israel des de fa dècades i no ha signat cap acord de pau. De fet, al petit país del Cedre hi ha lleis que prohibeixen el consum i la comercialització de qualsevol producte provinent d'Israel. Fins i tot, estan prohibits els viatges de ciutadans libanesos a l'estat jueu o mantenir contactes amb ciutadans israelians.

A més de boicotejar la pel·lícula de la "Dona Meravella" al país, el govern libanès ha enviat una sol·licitud formal a l'Oficina per al Boicot Àrab a Israel, ara amb seu al Caire, per demanar que l'actriu Gal Galot i les seves pel·lícules sigui posades a "la llista negra".

Per la seva banda, i per donar suport a la petició de veto de la superproducció de Hollywood, el moviment internacional de Boicot, Desinversió i Sanció (BDS) contra Israel va llançar una campanya a través de Facebook. En un post, un membre del grup va acusar Gadot de presumir que "l'exèrcit israelià la va entrenar per a Hollywood". Un altre post condemna l'estrella de Hollywood per haver donat suport a la controvertida invasió de l'exèrcit israelià a Gaza el 2014:

"Estic enviant el meu amor i les meves oracions als meus conciutadans israelians. Especialment per a tots els joves que estan arriscant les seves vides per protegir el meu país dels horribles actes realitzats per Hamas, que s'amaguen com covards darrere de dones i nens 'Shabat shalom! ", va dir llavors Gadon en un missatge de Facebook.

Però als carrers de Beirut la notícia de la cancel·lació de l'estrena de la pel·lícula no ha estat celebrada com una victòria, sinó tot el contrari. Durant setmanes, el cartell anunciant l'estrena de la "Dona Meravella" ha servit de reclam a les principals sales de cinema del Líban i hi havia una gran expectació per part del públic.

""La Dona Meravella" compleix amb totes les regulacions per ser projectada a la pantalles libaneses, incloent-hi el vistiplau de l'oficina de censura, que és molt estricta, i altres aparells de Seguretat", assegura a l'ARA Christine, gerent de Grand ABC de Beirut, una de les sales de cinema on s'anava a projectar el film i que va haver de cancel·lar ahir, a última hora, un passi especial de preestrena.

"¿Boicotejar què? Una pel·lícula sobre un superheroi icònic que ha estat part de la cultura pop durant més de 70 anys. Una pel·lícula en la qual l'actriu principal és israeliana o ha servit en les Forces de Defensa d'Israel (IDF) però que no retrata cap cosa relacionada amb el seu país. No té cap fonament ", denuncia Elias Fares, de 35 anys.

"Jo volia anar a veure la pel·lícula, de fet sóc un gran fan de DC. La Dona Meravella no causa cap dany al Líban. A més, les pel·lícules són per a divertir-nos i no per crear incidents polítics que transcendeixin les fronteres", opina per la seva banda Pierre Rizk Jad Atzar, de 18 anys.

"Si la pel·lícula és bona, per què m'ha d'importar la nacionalitat de l'actriu?", assenyala Yara Awad, estudiant de Farmàcia.

El més curiós de la prohibició de "La Dona Meravella" és que la superheroïna de DC encarnada per Gadot ja va fer fa la seva aparició en l'última pel·lícula de la saga "Batman contra Superman" i aquesta superproducció dels estudis de la Warner Bros va estar en cartellera durant dues setmanes als cinemes libanesos.