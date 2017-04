L'incert futur de França, dossier especial de l'ARA d'aquest dissabte

Diumenge 23 els electors francesos estan cridats a les urnes per escollir el nou president o presidenta de la República. Unes eleccions que poden resultar crucials, no només per a França sinó per al conjunt d'Europa, en un moment especial delicat. Ja fa anys que la força de la ultradreta marca les eleccions a la presidència de la República, però en aquesta ocasió, la possibilitat que Marine Le Pen aconsegueixi ser la cap d'Estat cobra una significació especial, en una Unió Europea en hores baixes. És per això que aquestes eleccions són especialment importants.

L'ARA dedica aquest dissabte un dossier especial de nou pàgines, on s'analitza que hi ha en joc en aquestes eleccions. Josep Ramoneda signa una crònica que explica perquè França es troba en aquest moment singular. A més, diferents articles expliquen el perfil dels principals candidats, començant per Le Pen i Macron, i del president sortint, François Hollande.

