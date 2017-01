Localitzades amb vida 8 persones a l'hotel sepultat per la neu a Itàlia

Els equips de rescat italians que treballen a l'hotel sepultat per un allau als Apenins han localitzat 8 persones vives després de 42 hores colgats sota la neu, segons han informat aquest divendres les autoritats italianes.

Segons el diari 'La Repubblica', es tracta de tres homes, tres dones i dos nens que s'havien refugiat a la cuina de l'hotel i havien aconseguit encendre un foc per escalfar-se. L'evacuació dels rescatats s'ha fet en helicòpters fins al hospital de Pescara.

L'últim balanç oficial de l'allau que va caure sobre l'hotel era aquest matí de 4 morts i 26 desapareguts mentre continuava la recerca contrarellotge de les víctimes.

La perillositat de la zona, on no es pot descartar una nova allau, i l'escassa visibilitat dificulten les feines de rescat que continuen amb "l'esperança de trobar supervivents", segons ha explicat aquest matí el viceministre de l'Interior italià, Filippo Bubbico, que ha destacat les dificultats de l'operació.

540x306 Els equips de rescat treballant a l'hotel sepultat per la neu. / REUTERS Els equips de rescat treballant a l'hotel sepultat per la neu. / REUTERS

L'allau, segurament per efecte dels sismes que dimecres van sacsejar el centre d'Itàlia, va colgar violentament aquest hotel de luxe situat en un vessant de muntanya del Gran Sasso, la més alta dels Apenins, quan els clients es preparaven per abandonar la instal·lació, alarmats pels sismes. Però els equips de rescat van actuar descoordinats i no van poder accedir a l'hotel a causa del volum de neu que s'havia acumulat a la carretera que hi puja.