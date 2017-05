L’ombra del denigrat Nixon comença a perseguir Trump

L’ombra del denigrat Richard Nixon ha començat a perseguir Donald Trump. Les comparacions de l’actual president dels Estats Units amb el predecessor que va dimitir el 1974 per l’escàndol Watergate s’han multiplicat després que s’ha sabut que Trump va demanar aturar la investigació sobre un dels membres del seu govern.

Trump es va reunir el 14 de febrer amb el llavors director de l’FBI, James Comey. Al Despatx Oval de la Casa Blanca va instar el funcionari a posar fi a les indagacions sobre el general Michael Flynn, que el dia abans havia deixat el seu càrrec com a conseller de Seguretat Nacional. La policia federal investiga si Flynn -que va mentir sobre els seus contactes amb l’ambaixador rus a Washington- i altres assessors de la campanya de Trump es van coordinar amb Rússia per influir en les últimes presidencials dels EUA.

“Espero que pugui deixar passar això -va assegurar el mandatari a Comey-, [Flynn] és un bon paio”. Aquesta és la versió que el cap de l’FBI -acomiadat per Trump ara fa una setmana- va escriure en un document intern revelat pel diari The New York Times. La Casa Blanca ha desmentit aquests fets, mentre que el Congrés va sol·licitar ahir a l’FBI veure aquest memoràndum i, fins i tot, una audiència de Comey davant del comissió d’intel·ligència de la cambra baixa.

Nixon va ser acusat fa 43 anys d’obstrucció a la justícia per haver intentat fer descarrilar el cas sobre el robatori de la seu del Partit Demòcrata, i va deixar la presidència abans que el Congrés votés la seva impugnació. Per a molts legisladors actuals de l’oposició demòcrata, i per a alguns de republicans, si la demanda de Trump a Comey és certa es podria considerar obstrucció a la justícia i es podria iniciar un procés d’impugnació de la presidència del magnat de la immobiliària novaiorquès.

La ‘pistola fumejant’

Alguns ja comparen el document de Comey amb les gravacions a la Casa Blanca que van causar la caiguda de Nixon, l’anomenada pistola fumejant, en l’argot polític nord-americà. “¿És el memoràndum de Comey l’inici del final de Trump?”, es preguntava ahir David Remnick, director de la revista New Yorker.

El document de Comey, però, és la seva paraula contra la del president. I, per tant, serà més difícil de provar el delicte d’obstrucció a la justícia. D’altra banda, Nixon va dimitir, en gran part, perquè va perdre el suport del seu partit. I, tal com admet Remnick, Trump es mantindrà al poder si no li passa el mateix que al seu antecessor.

Només els republicans, que controlen les dues cambres, poden començar un procés d’impugnació del president. I si els demòcrates obtenen una majoria de la cambra baixa en les legislatives del 2018 -tal com creuen que pot passar-, segurament podrien iniciar-lo. Però la impugnació al president només tindrà èxit si és aprovada per la majoria de la cambra baixa i dos terços del Senat.

Trump critica els mitjans

Trump va ignorar ahir les acusacions, que han creat un nou enrenou polític, i es va erigir com un màrtir del país. “Vegin com m’han tractat els mitjans. Cap polític ha estat més mal tractat en la història. Però l’adversitat et fa fort”, va declarar en el discurs que va fer en la graduació de l’Acadèmia de Guardacostes, a l’estat de Connecticut.

D’altra banda, el president rus, Vladímir Putin, es va oferir a publicar la transcripció de la reunió que va mantenir el seu ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, amb Trump a la Casa Blanca. Els mitjans van informar que el president nord-americà havia revelat informació classificada sobre la lluita contra l’Estat Islàmic al cap de la diplomàcia russa -sense el permís de la font, Israel-. “Veiem que als Estats Units s’està creant una esquizofrènia política”, va afirmar Putin.

Chelsea Manning, que va filtrar documents secrets a Wikileaks, surt de la presó

L’exsoldat Chelsea Manning va sortir ahir de la presó militar situada a Fort Leavenworth, Kansas. En els últims dies de la seva presidència, Barack Obama va rebaixar de 35 a 7 anys la pena contra la responsable de la filtració d’informació classificada més gran dels Estats Units.

Manning -considerada la primera gran font de la pàgina web Wikileaks- s’ha convertit en els últims anys en un símbol de la lluita transsexual. “Sigui el que sigui que tingui per davant, és molt més important que el passat”, va dir en un comunicat.

L’exmilitar és la persona que ha passat més temps en una presó per haver filtrat informació secreta. Obama va decidir commutar-li gran part de la pena perquè va mostrar penediment per haver filtrat, el 2010 a Wikileaks, milers documents de la guerra de l’Iraq i de l’Afganistan i cables del departament d’Estat dels EUA.

Poc després de sortir del penitenciari, Manning, de 29 anys, va penjar una foto a Twitter de les seves primeres passes en llibertat. Iniciarà la seva nova vida amb el suport de 130.000 dòlars de donacions.