Londres amenaça ciutadans de la UE per carta de deportar-los del país

“Error desafortunat” del ministeri d’Interior britànic, en paraules de la primera ministra britànica, Theresa May, que ahir a la tarda es va disculpar per l’amenaça de “detenció i deportació” emesa contra una ciutadana de la Unió Europea (UE) amb residència legal al Regne Unit.

L’acadèmica finesa Eva Johanna Holmberg havia publicat al matí, a través de les xarxes socials, la carta amb amenaça inclosa que va rebre fa sis dies, enviada per les autoritats d’immigració de Londres. En l’escrit se l’advertia que tenia un mes per abandonar el país o per fer front a les esmentades conseqüències.

Holmberg, científica i professora visitant de la Queen Mary University, centre de l’est de la capital, està casada amb un ciutadà amb passaport del Regne Unit i hi ha residit durant la major part de la passada dècada. “Quan vaig rebre la carta no m’ho podia creure”, va escriure en un comentari a Twitter. Downing Street va trigar quatre hores a reaccionar després que l’amenaça s’exposés al coneixement públic. Però el de Holmberg no és l’únic escrit d’aquestes característiques que les autoritats d’immigració britàniques han tramitat en els últims dies. Almenys un centenar de nacionals comunitaris n’han rebut un de semblant.

Sense canvis en l’estatus

Tant Theresa May com la ministra d’Interior, Amber Rudd, van assegurar que “no hi ha hagut cap canvi en l’estatus dels ciutadans de la UE”, en un intent de desfer un embolic per al qual encara no hi ha cap explicació oficial. En qualsevol cas, el ridícul és diplomàticament força comprometedor tenint en compte que un dels punts més conflictius de la negociació del Brexit, que s’ha de reprendre la setmana vinent, és l’estatus futur dels expatriats afectats pel divorci entre Londres i Brussel·les.

Ahir Holmberg, després que donés publicitat a la carta, va rebre una trucada telefònica d’un funcionari del ministeri d’Interior per disculpar-se. Però la persona que la va contactar no ha confirmat si el govern cobriria els costos legals de 3.800 lliures esterlines, uns 4.200 euros, que l’acadèmica ha hagut de pagar després de posar el cas en mans d’un dels millors advocats del país en matèria d’emigració.

Per a Holmberg, la situació creada mostra el fracàs d’Interior arran del Brexit: “Crec que aquest és un cas d’incompetència. Els falten els recursos suficients per gestionar els milers de sol·licituds de residència que tenen i hi ha un error incorporat al sistema”

L’escàndol de les cartes va desfermar una picabaralla política entre el govern i l’oposició. La diputada laborista Yvette Cooper, que presideix el comitè d’afers interiors de la cambra de Westminster, va assegurar: “No ens podem permetre errors com aquests. Estic molt preocupada per la capacitat del ministeri d’Interior per solucionar tots els canvis que es requeriran per als ciutadans comunitaris”.

La burocràcia que demandarà el Brexit és un dels aspectes que més preocupen als britànics. El sorprenent cas de las cartes augmenta l’ombra de dubte sobre les capacitats de Londres per sortir-se’n.

Nova marxa enrere sobre la Cort Europea?

Regulació sobre immigració

Un nou informe del govern britànic, publicat ahir, posa de manifest que Londres podria continuar regint-se per la Cort Europea de Justícia, o per un organisme semblant, fins i tot anys després que el Brexit fos oficial. L’aspecte que més podria veure’s afectat seria la resolució de temes relatius a la immigració, s’hi assegura.

Control sobre el llenguatge

El text passa de puntetes sobre qui exerciria la jurisdicció final en les matèries en què hi hagués disputa i obre la porta a un “control indirecte” de la Unió Europea, o dels organismes no britànics d’arbitratge que es designessin per cobrir tals eventualitats.

Recuperar el control

Un dels eslògans dels brexiters, la recuperació del control legislatiu, amenaçat per la praxi.