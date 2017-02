Londres amenaça de vetar un nou referèndum

Londres comença a mostrar els mateixos símptomes d’intransigència que Madrid i podria bloquejar la celebració d’un segon referèndum d’independència a Escòcia. La mateixa setmana en què la Cambra dels Comuns ha donat llum verda a la primera ministra, Theresa May, per engegar el Brexit -un cop obtingui també el vistiplau de la dels Lords-, Michael Fallon, ministre de Defensa, s’ha manifestat amb contundència contra un nou plebiscit, tot i que després ha suavitzat els seus comentaris.

L’arriscada segona oportunitat escocesa seria la resposta que el govern nacionalista de Nicola Sturgeon activaria per intentar contrarestar el Brexit dur que inclogués la sortida del mercat únic, opció per la qual s’ha inclinat el govern de May.

En una entrevista amb The Herald of Scotland dijous, Fallon va assegurar que el Partit Nacional Escocès (SNP) podia anar guardant la idea en un calaix. “No. Oblideu-ho”, va respondre a la demanda de si Londres estaria disposat a transferir a Edimburg la capacitat jurídica per convocar un nou plebiscit, legal i vinculant, com ja va succeir amb la primera consulta. Westminster va cedir provisionalment els poders per fer-lo possible al Parlament escocès de Holyrood després de la signatura de l’acord del 15 d’octubre del 2012, que van ratificar els aleshores primers ministres, David Cameron i Alex Salmond.

El mateix dijous, però, en aquesta ocasió a través dels micròfons de BBC Radio Scotland, Fallon va abandonar la rotunditat amb què s’havia pronunciat al Herald i no va voler respondre explícitament si Londres negaria el traspàs de poders. Amb tot, va demanar a Sturgeon que “s’oblidi de tot això i que faci la feina de cada dia”. La resposta de la primera ministra va ser quasi irònica: “Michael Fallon es fa enrere. Deu haver-se adonat de com de desastrós seria per als conservadors [bloquejar la consulta]”.

Moneda de canvi pel Brexit

La líder de l’SNP es troba, a la pràctica, entre l’espasa i la paret. De moment, les enquestes no són favorables a la independència, però Londres li ha negat qualsevol opció que no sigui el plebiscit. Les pròximes setmanes, abans que el Brexit sigui una realitat, seran claus. “Seran fonamentals per poder jutjar si la veu d’Escòcia serà escoltada”, ha dit, tot i que ja sap que no serà així. Escòcia va votar majoritàriament contra la sortida de la Unió Europea i des del passat 23 de juny Edimburg ha advertit que el segon referèndum està sobre la taula com a via per protegir els interessos del país.

L’SNP és un ferm partidari de romandre al mercat únic i de no posar límits a la immigració.

L’intercanvi de missatges i amenaces velades l’ha tancat Downing Street. La portaveu de May ha assegurat que la primera ministra dona la qüestió escocesa per resolta, perquè “el referèndum va ser legal, just i decisiu”. Edimburg argumenta, però, que en relació amb el 2014, fins i tot el maig de l’any passat, quan l’SNP va guanyar les eleccions escoceses sense prometre explícitament el referèndum en el seu programa, les circumstàncies han canviat radicalment.

El cert és que Escòcia es troba ara, contra la seva voluntat democràtica, en la rampa de sortida de la Unió Europea.