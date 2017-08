Londres ofereix lliure circulació i residència de comunitaris després del Brexit

Els ciutadans comunitaris podran continuar viatjant al Regne Unit i vivint-hi lliurement després del Brexit, segons els plans del ministeri de l'interior britànic revelats avui pels mitjans. 'The Times' ha assenyalat que el principi que preveu la lliure circulació de persones seguirà en vigor per a aquells nacionals d'estats de la Unió Europea (UE) que vulguin visitar el Regne Unit o residir-hi, tot i que es posarà en marxa un sistema de permisos que limitarà el nombre de ciutadans que migren per treballar.

Alguns detalls d'aquest nou sistema d'immigració que estudia el govern britànic han transcendit després que l'executiu de Theresa May divulgués aquest dimecres un document oficial sobre la seva posició pel que fa a les fronteres amb Irlanda després de la marxa de la Unió Europea.

Amb relació a quina serà la postura britànica en matèria d'immigració, un dels assumptes que més preocupen de cara al procés de diàleg amb Brussel·les, un portaveu de l'executiu anglès ha recordat que els detalls es faran públics "en el moment oportú", possiblement en les pròximes setmanes.

Segons explica el citat diari, en virtut dels nous plans, que encara han de concretar-se i aprovar-se, el Regne Unit permetria als comunitaris viatjar per buscar feina sense necessitat de sol·licitar prèviament un visat de treball.

No obstant això, les empreses interessades en la contractació de treballadors de la UE sí que haurien de sol·licitar permisos de patrocini i el govern controlaria el nombre d'autoritzacions emeses en cada sector particular.

En aquest sentit, s'estudia també la introducció d'un recàrrec econòmic per a cadascun d'aquests permisos expedits, a fi de persuadir les companyies a donar prioritat als empleats britànics sobre els estrangers.

Continua sense aclarir-se què passaria amb relació als drets dels nous treballadors comunitaris a l'hora d'accedir al sistema de sanitat pública o si els empleats desitgessin reclamar subsidis socials.

L'executiu de Londres ha revelat aquesta setmana la seva postura oficial respecte a diversos assumptes a discutir a la tercera ronda de negociacions amb Brussel·les, que començarà a finals de mes.

Dimarts passat, el Govern va indicar que buscarà una ampliació temporal de la unió duanera per tal d'estendre els avantatges comercials entre ambdues parts un cop consumat el Brexit, a més d'aclarir ahir que no vol reinstal·lar fronteres físiques entre les dues Irlandes.