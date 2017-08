Londres vol una unió duanera temporal després del Brexit

Evitar caure en l’abisme, sobretot en l’abisme econòmic. El Regne Unit va fer públic ahir un document en què detalla que vol mantenir una unió duanera amb la Unió Europea de manera temporal -durant un o dos anys- després del Brexit. O sigui, després que es materialitzi el divorci entre Londres i Brussel·les el març del 2019. La unió duanera és l’àrea comunitària lliure de tarifes, de la qual Londres tenia previst sortir un cop deixés la Unió Europea.

El ministre britànic del Brexit, David Davis, va justificar que la nova proposta de Londres “beneficiarà” tant el Regne Unit com la Unió Europea, i sobretot evitarà una ruptura comercial. En definitiva, impedirà l’esmentat abisme. Davis fins i tot va insinuar ahir per primer cop que el Regne Unit estaria disposat a pagar una quantitat no precisa de diners a Brussel·les per poder continuar beneficiant-se temporalment de la unitat duanera. En declaracions a l’emissora BBC 4, el ministre del Brexit va dir: “Nosaltres venem a la UE 230.000 milions d’euros, i ells ens venen 290.000 milions d’euros. Per interès comú, hauríem d’arribar a un acord”, va destacar.

El document difós ahir és el primer que el govern de la primera ministra britànica, Theresa May, fa públic per tractar assumptes crítics de les negociacions amb el bloc comunitari. Les discussions sobre el Brexit es reprendran el 28 d’agost i es preveuen difícils una vegada més. Avui l’executiu de Londres publicarà un segon escrit, però detallarà possibles solucions per a la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord, un altre tema especialment espinós.

Ara per ara, però, la prioritat de Londres és garantir el comerç de les seves empreses amb els 27 països de la Unió Europea, i evitar problemes a les seves fronteres. És a dir, mantenir la llibertat de moviments. Per això proposa la unió duanera temporal. Durant un any o dos que duraria aquesta unió duanera temporal, l’objectiu del Regne Unit seria negociar els seus propis acords internacionals, cosa que no pot fer ara encara com a membre de l’esmentada unió duanera.

Un cop finalitzat aquest període, Londres proposa dos eventuals models a seguir per a l’intercanvi de béns amb la resta de països de la UE. Un model consistiria en un acord duaner “molt simplificat” entre Londres i Brussel·les, amb condicions que evitessin al màxim les friccions. La finalitat seria “mantenir alguns dels acords que existeixen en l’actualitat amb la UE, i reduir i eliminar barreres amb la firma de nous pactes”, diu literalment el document difós ahir pel govern britànic. Una altra proposta és crear una nova “associació duanera”, completament diferent de l’actual, que posi fi a la necessitat d’una frontera comercial entre el Regne Unit i la Unió Europea.

La ministra principal d’Escòcia, la independentista Nicola Surgeon, va titllar “d’estúpida” la proposta de Londres de crear una unió duanera temporal després del Brexit. En la seva opinió, el Regne Unit “s’hauria de comprometre a quedar-se al mercat únic i la unió duanera”.

Reacció de Brussel·les

D’altra banda, la proposta de Londres tampoc va ser ben rebuda a Brussel·les. El negociador de l’Eurocambra, Guy Verhofstadt, va qualificar el pla britànic de “fantasia”, i va advertir que primer el Regne Unit hauria de resoldre altres temes més urgents sobre el Brexit, com els drets dels immigrants de la UE i les seves obligacions financeres. En aquest mateix sentit, el negociador cap de la UE sobre el Brexit, Michel Barnier, també va aclarir que no s’iniciaran negociacions per definir la relació comercial amb el Regne Unit després de la seva sortida de la UE, si abans no es concreten els futurs drets dels ciutadans britànics i comunitaris, la naturalesa de la frontera irlandesa i la factura de sortida que Londres haurà de pagar a Brussel·les.