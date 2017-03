Londres torna a la feina

'Business as usual' però no tant. La normalitat encara no ha tornat als voltants del Palau de Westminster tot i que a les 10 del matí [hora de Londres], s'ha reprès la sessió parlamentària interrompuda ahir dimecres per l'atac en què han mort quatre persones, entre elles el propi agressor abatut per la policia.

L'agressor era un conegut dels serveis d'intel·ligència

Els cordons policials encerclen el perímetre del Parlament britànic i el soroll dels helicòpters i el de les sirenes de la policia que espeteguen de tant se't fica fins al moll de l'os. Per la gran avinguda de Whitehall és impossible accedir a l'edifici. Cal fer-hi voltes i voltes. Acompanyo una estona, de camí cap al departament del Tresor, un dels molts edificis que hi ha en aquí de l'administració, Joanne Reynand. Hi treballa des de fa tres anys. Poc després de l'atac, va "ser evacuada com la resta de companys". Ensurt i indignació però aquest matí, 'carry on', continuar amb la vida quotidiana. Només aquells treballadors amb passi per accedir a la zona de seguretat i els parlamentaris, diputats i lords, tenen prou llibertat de moviments.

540x306 El lord Alf Dubs, a les immediacions del Parlament. / QUIM ARANDA El lord Alf Dubs, a les immediacions del Parlament. / QUIM ARANDA

Veure Whitehall deserta, passejar per davant de Downing Street, la residència oficial de la primera ministra, sense veure-hi una munió de curiosos és el símbol del moment d'excepció que viu Londres. I també ho és que els càrrecs electes i els Lords hagin de mostrar les seves credencials un centenar de metres abans de franquejar les portes de Westminster.



A la cruilla de Great College Street i Little College St, just al darrer del l 'abadia de Westminster i del Dean's Yard, la desfilada de Lords és continua. Els sentiments que expressen són semblants. Lord Martin Thomas, liberal-demòcrata, era al seu despatx quan va tenir lloc l'atemptat: " Ha estat un horror. Una desgràcia difícilment evitable. T'adones de la nostra fragilitat perquè encara que només va ser un home, estava determinat a acabar amb els nostres valors".

540x306 Banderes britàniques a mig pal en senyal de dol, amb el Big Ben al fons. / NEIL HALL / REUTERS Banderes britàniques a mig pal en senyal de dol, amb el Big Ben al fons. / NEIL HALL / REUTERS

Excepcionalitat al Parlament



"Molt entristit per la pèrdua de vides humanes", diu l'historiador John Hennessy, baró i especialista en l'estudi de l'administració britànica. "Veient el que ha passat, copses la importància d'una institució com la nostra en les societats occidentals, lliures i obertes". Hi coincideix Alf Dubs, membre de la casa dels Lords pel Partit Laborista, que mentre parla rep una alerta i comenta la darrera informació: com en el cas dels atemptats del 7 de juliol del 2005 a Londres, el terrorista era nascut al Regne Unit. La seva preocupació la comparteixen molts avui: "Espero que tot això no provoqui brots d'islamofòbia".

Dubs va ser un de tants que va haver de quedar-se tancat, en el seu cas al despatx, durant gairebé quatre hores. "És una tragèdia terrible. Sabíem que podia passar, ho hem vist a altres ciutats, però...". Es queda sense paraules, la mateixa manca d'arguments quan se li planteja com evitar fets com els d'ahir: "Educació i programes de prevenció del radicalisme. En tenim i són molt bons, i donen resultats. Però la policia no pot controlar tothom".

540x306 Els diputats participen en el minut de silenci al Parlament de Westminster. / REUTERS Els diputats participen en el minut de silenci al Parlament de Westminster. / REUTERS



Sobre la tasca policial, diverses fonts que remetien a Scotland Yard indicaven aquest matí que hi ha unes 3.000 persones en el radar dels serveis de seguretat. I el terrorista era conegut o en algun moment havia estat sota més estricte control. L'assumpció de l'opinió publica sembla clara: qüestió de temps i qüestió de sort, o de molt mala sort. No per això la gent ha deixat d'anar als llocs de feina aquest matí, de la mateixa manera que ho van fer l'endemà de la carnisseria del juliol del 2005.

I malgrat que és molt estrany, com d' escenari quasi apocalíptic veure el centre de Londres, els voltants del Palau de Westminster buits de la gernació habitual, els vianants i fins i tots els turistes comencen a insuflar-hi el pols habitual. El desplegament de mitjans de comunicació i de policia, i els helicòpters sobrevolant la zona, són la nota a peu de pàgina d'una altra data tràgica per a Londres. Les campanades del Big Ben, però, segueixen repicant, envoltat de banderes britàniques a mig pal, com a senyal de dol. 'Business as usual'.

540x306 Un agent col·loca un ram de flors en un dels altars que s'han instal·lat per recordar les víctimes. / HANNAH MCKAY / REUTERS Un agent col·loca un ram de flors en un dels altars que s'han instal·lat per recordar les víctimes. / HANNAH MCKAY / REUTERS

Homenatge i solidaritat

La capital britànica prepara per aquesta tarda una vetlla amb espelmes al centre de Londres en memòria i solidaritat de les víctimes. L'alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha fet una crida a través de Twitter perquè la ciutadania s'aplegui a les sis de la tarda a la plaça de Trafalgar, a un quilòmetre d'on es va produir l'atac

Join us in Trafalgar Square at 6pm. We stand together against this attack on our democracy and our city. https://t.co/MOf3GhmUi6 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 23 de març de 2017

Prèviament, aquest matí hi ha hagut minuts de silenci a la seu d'Scotland Yard en homenatge a l'agent apunyalat mortalment pel terrorista i al Parlament.