L'oposició demanarà l'anul·lació del referèndum de Turquia

El socialdemòcrata Partit Republicà del Poble (CHP), la principal formació opositora de Turquia, ha anunciat que demanarà l'anul·lació del referèndum de diumenge, en què un 51,4% dels votants va dir sí a la reforma constitucional per introduir un sistema presidencialista.

Segons el vicepresident del CHP, Bulent Tezcan, la validesa de l'ajustat resultat està enfosquida per les "àmplies" irregularitats registrades en la votació, entre les que ha destacat que en alguns llocs es van dur a terme "escrutinis secrets".

Erdogan i l'addicció al poder. L'anàlisi de Carme Colomina

"Només hi ha una decisió [possible] que posaria fi als debats sobre la legitimitat" del resultat, i és "la cancel·lació del referèndum per la Junta Suprema Electoral", ha afirmat Tezcan en roda de premsa a la seu del seu partit a Ankara.

L'oposició havia promès ja diumenge impugnar almenys 2,5 milions de vots que considera sospitosos, cosa que podria fer un tomb al resultat, ja que el sí va guanyar només amb una diferència d'1,25 milions de paperetes. Però el president de la Junta Suprema Electoral, Sadi Güven, ha rebutjat que aquests vots, que no tenen el preceptiu segell de la mesa electoral, puguin ser falsos.

Tezcan ha reiterat però l'acusació a aquesta tribunal electoral de no complir amb el que estableix explícitament la legislació en acceptar aquestes paperetes. I ara ha denunciat, addicionalment, que en "molts llocs", especialment a les regions de l'est i sud-est del país, on es concentra la població kurda i els col·legis electorals van tancar més d'hora, es va dur a terme u n "escrutini secret", és a dir, sense la presència d'observadors o representants de l'oposició.

"Aquest referèndum de 2017 passarà a la història com un en què els vots es van escrutar de forma secreta", ha subratllat el dirigent polític, i ha promès que el seu partit portarà el cas davant el Tribunal Constitucional si la Junta Suprema Electoral no reacciona. Fins i tot, ha assegurat que en última instància està disposat a recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans.

D'altra banda, en nombrosos barris d'Istanbul, on es va imposar el no, centenars de persones han participat durant la nit passada en cacerolades en contra d'Erdogan per denunciar el presumpte frau electoral, mentre milers de persones sortien al carrer per mostrar la seva alegria per la victòria del president