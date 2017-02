L'ultradretà holandès Geert Wilders reitera que tancarà fronteres i les mesquites del país

"Recuperarem els Països Baixos. Tancarem les fronteres i posarem fi a tots els diners que donem a països estrangers". Geert Wilders, el líder de l'ultradretà Partit per la Llibertat, que encapçala les enquestes de cara a les eleccions del mes de març, ha resumit en poques paraules una part del seu programa electoral. En una entrevista televisada ha promès tancar les mesquites del país, referint-se als espais de culte musulmà com "temples nazis".

Per al candidat a primer ministre, l'islam és "pitjor que el nazisme" i ha insistit en que prohibirà l'Al-Corà, comparant-lo amb el "Mein Kampf" d'Adolf Hitler. "No anirem casa per casa recollint els llibres", ha afirmat Wilders, admetent que "la gent se'l podrà descarregar per internet".

El seu programa polític inclou negar l'entrada a "la migració massiva de musulmans" cap a Holanda i tancar les mesquites.

Una nova crisi per a Europa: L'extrema dreta Els partits no volen pactar amb ell

Amb les eleccions a tocar, Holanda observa la pujada d'un líder que mai ha amagat la seva xenofòbia. El 15 de març els neerlandesos decidiran el seu futur amb la presència d'un candidat que no només vol tancar la porta a l'entrada de més estrangers i refugiats, sinó que també busca sotmetre a referèndum la permanència a l'Unió Europea. Vistes les seves tendències proteccionistes, els seus rivals polítics no el volen incloure en una possible coalició per governar. Així i tot, Wilders afirma que "no els quedarà més remei que negociar" amb el seu partit. "No es pot ignorar la voluntat de 2,5 milions de persones", destaca.

L'actual primer ministre holandès, Mark Rutte, ha afirmat a la xarxa social Twitter que hi ha "un zero per cent de probabilitats" que formi govern amb el Partit de la Llibertat. Altres formacions, com els socialistes, els democristians, els laboristes o els verds, també han mostrat la seva negativa a aliar-se amb l'ultradretà. Per tant, els grups holandesos volen distanciar-se de Wilders, a lo que el líder xenòfob ha anunciat que en cas que el marginin del futur executiu la resposta vindrà en forma de "revolta".

Tot i ser la força més votada, el Partit de la Llibertat no guanyaria per majoria absoluta i les aliances serien la pedra angular de la governança a Holanda. El Partit Popular i Demòcrata de Mark Rutte es posiciona com a segona força del país, segons les enquestes.