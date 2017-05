Els líders mundials celebren la victòria de Macron: "Esperem treballar conjuntament"

Tothom vol conèixer i treballar amb el nou president de França, Emmanuel Macron. Sigui per un sentiment sincer o per correcció política, la majoria dels líders mundials s'han expressat en aquest sentit, després de felicitar el líder d' En Marxa, que ha derrotat, per tranquil·litat de la Unió Europea, la xenòfoba i candidata d'extrema dreta Marine Le Pen.

El president dels Estats Units, Donald Trump, enganxat a Twitter, va ser dels més ràpids: va felicitar Macron abans que es publiquessin els resultats oficials. "Estic frisant per treballar amb ell!", va escriure Trump a la xarxa social, una eina que utilitza normalment per explicar les mesures i posicions del seu govern.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017

Durant la matinada, quan els resultats ja eren definitius, la resta de líders mundials s'han afanyat a felicitar Macron i desitjar-li sort. És el cas del president xinès, Xi Jinping, el portaveu de la cancellera alemanya, Angela Merkel --que ha dit que espera un renaixement de l'amistat franco-alemanya--, la primera ministra britànica, Theresa May, l'exprimer ministre italià i nou líder de l'esquerra francesa, Matteo Renzi, i el president espanyol, Mariano Rajoy, entre molts i molts d'altres.

Entre ells hi ha el president rus, Vladímir Putin, que havia convidat Le Pen, durant la campanya, en una visita al Kremlin de Moscou. Putin li ha demanat a Macron, segons l'agència estatal de notícies russa, "treballar en les relacions bilaterals entre França i Rússia i en afers globals".

I warmly congratulate @EmmanuelMacron on his success and look forward to working with him on a wide range of shared priorities. — Theresa May (@theresa_may) May 7, 2017

La vittoria di #Macron scrive una straordinaria pagina di speranza per la Francia e per l'Europa. #EnMarche! #incammino — Matteo Renzi (@matteorenzi) May 7, 2017

Enhorabuena a @EmmanuelMacron, nuevo presidente de #Francia. Trabajemos Francia y España por una Europa estable, próspera y más integrada MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) May 7, 2017

A qui no ha agradat gens la victòria de Macron és, en canvi, als seus companys ideològics de tota Europa. Nigel Frage, exlíder de l' UKIP, un partit xenòfob i euròfob britànic, ha donat ànims, a través de la cadena nord-americana 'FOX News' a la seva companya:

"El que ha de fer Le Pen és reformular el seu partit. Llavors la gent, tant de dretes com d'esquerres, s'aplegaran al seu voltant. Veuran el que significarà Macron: cinc anys més de fracàs", ha dit Farage, que lamenta que, a diferència dels britànics, els francesos "no estan preparats pel ' Frexit'".

Geert Wilders, líder xenòfob holandès que va perdre les eleccions al seu país el mes passat, també ha volgut donar ànims a Le Pen. "Molt ben fet, igualment, Marine Le Pen. Milions de patriotes t'han votat! Guanyaràs la pròxima vegada, i jo també", ha escrit Wilders en el seu compte de Twitter.

Well done anyway @MLP_officiel millions of patriots voted for you! You will win next time - and so will I! #Presidentielle2017 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 7, 2017

Qui també celebra la victòria de Macron és l' euro que puja als seus màxims en sis mesos. Aquest dilluns, l'euro se situa per sobre dels 1,10 dòlars, el millor canvi davant la moneda dels EUA des de novembre de 2016.