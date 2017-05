Primera aparició oficial del president Macron

Aquest matí de dilluns 8 de maig, data assenyalada a França, Macron ha participat amb Hollande a la cerimònia de commemoració del triomf dels aliats sobre l' Alemanya nazi. El protocol dicta que, en un gest republicà, el president sortint convidi el nou president a fer una ofrena pels combatents a la segona guerra mundial.

Hollande, que ja va expressar que preferia convidar el seu ex-conseller que haver-ho de fer amb Marine Le Pen, ha confirmat aquest dilluns que traspassarà els poders a Macron oficialment el 14 de maig.

Emmanuel Macron, que es va erigir ahir en vuitè president de la República francesa, feia ahir la seva primera aparició oficial com a cap d'Estat, a peu d' Arc de Triomf, en un acte que no deixa de ser un homenatge a la pau i a la reconstrucció d'Europa. L'acte, que passava molt aprop d'on un agent de policia va ser assassinat el passat 21 d'abril, se celebrava sota fortes mesures de seguretat.

Just abans de l'inici de l'acte, l'ex-president Nicolas Sarkozy, que va convidar el seu successor François Hollande al mateix acte l'any de l'any 2012 va dir a la premsa que felicitava el nou president i va afegir: "Sé per experiència que ara comença el més difícil".

540x306 Macron, aquest dilluns, abans de l'acte amb Hollande. / Benoît Tessier / REUTERS Macron, aquest dilluns, abans de l'acte amb Hollande. / Benoît Tessier / REUTERS

No li falta raó a Sarkozy. Emmanuel Macron, que ha guanyat per un 66,1% dels vots davant d'una Marine Le Pen que va aconseguir prop d' 11 milions de vots, s'enfronta aquestes tres setmanes que venen a la difícil tasca per trobar suports que li donen una majoria raonable a l' Assemblea. A més, Macron haurà de fer públic abans del 14 de maig, el nom del seu -o seva- primer ministre, un nom fins ara mantingut en el més estricte secret i que donarà moltes pistes sobre l'esperit de la seva presidència.

"No teníem una altra opció per evitar el pitjor": a la pregunta ¿Per què va votar vostè Macron?, aquesta és la resposta tipus, gairebé calcada. L' Eva Roelens, a la cinquantena, resumeix bé l'esperit del vot útil que ha donat la victòria al jove ex-ministre d'economia de François Hollande: "Amb ell, podrem manifestar-nos i discutir quan aprovi mesures amb les que no estiguem d'acord, mentre que amb Marine Le Pen ..."