Macron i Le Pen s'encaren avui en un debat clau a la televisió francesa

Marine Le Pen i Emmanuel Macron, els dos candidats a la presidència francesa, s'encararan aquest vespre en un plató televisiu. El debat, l' únic entre les dues voltes, és també únic perquè mai abans un candidat de l'extrema-dreta hi havia participat. La darrera -i única vegada- que el Front Nacional va passar a la segona volta, el debat mai no va tenir lloc perquè l'altre finalista, Jacques Chirac, es va negar a debatre amb Jean-Marie Le Pen. Era l'any 2002. Quinze anys més tard, l'escenari no és el mateix. El sistema bipartidista tradicional s'ha desmuntat i l'extrema-dreta ja no és vista com un partit "al marge" de la política.

El debat, que tractarà deu temes claus, engegarà a les 21 hores i serà emès per les dues principals cadenes franceses: France 2 i TF1. S'espera una audiència d'uns vint milions d'espectadors, segons informa Le Monde.

Segons el darrer sondeig publicat avui pel Cevipof (el centre d'investigació política de Sciences Po) Emmanuel Macron segueix al capdavant en intencions de vot tot i un lleuger estancament. El candidat d'En Marxe! obtindria un 59% d'intencions de vot, contra un 41% per Marine Le Pen.