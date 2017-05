Macron se centrarà en política exterior, defensa i educació si guanya

El candidat centrista a les eleccions presidencials franceses, Emmanuel Macron, ha afirmat aquest divendres que, si guanya el pròxim diumenge, no té cap intenció d'interferir en el dia a dia del seu Govern, sinó només "presidir" i centrar-se, sobretot, en la política europea, l'exterior, la defensa i l'educació.

"No vull governar, vull presidir", ha dit en una entrevista a l'emissora 'RTL', on ha explicat que això significa que no "interferirà en tots els camps ministerials i no es ficarà en tot".

El líder d' En Marxa, favorit a les enquestes però sense massa suport popular, ha puntualitzat que això no significa que es retirarà, en cas de guanyar, de la gestió diària, però sí que es dedicarà en particular al paper que ha de tenir França a Europa i el món; a més de l'educació.

Amb tot, Macron no ha dit, durant l'entrevista, el nom del qui podria ser el seu ministre. En aquest aspecte, només ha dit que busca algú "competent i amb capacitat de lideratge".

Preguntat sobre si creu que la dreta ressorgirà a les legislatives de juny (el candidat conservador, François Fillon, va quedar en tercera posició per la seva suposada implicació en diversos escàndols de corrupció), Macron ha respost que ho dubta: "La recomposició de la política francesa es farà en torn les dues forces que estem presents a la segona volta de les presidencials".

540x306 Macron en un acte de campanya aquest dijous. / Pascal Pavani / AFP Macron en un acte de campanya aquest dijous. / Pascal Pavani / AFP

Això significa -ha confirmat- que serà el seu propi moviment, En Marxa, i el Front Nacional de Marine Le Pen, els que estructuraran el nou panorama polític francès.

Fidel al seu programa

Macron, durant l'entrevista, ha justificat la seva negativa de renunciar a diversos punts del seu programa per atraure vots d'altres formacions, en especial després que així li ho demanés el candidat d'esquerres, Jean-Luc Mélenchon.

El líder de la França Insubmisa li va demanar a Macron que renunciés a la seva reforma laboral amb què busca reduir el cost d'acomiadament per a les empreses.

"Si cedís trairia els meus votants de la primera volta. La nostra democràcia es mor per la falta de coherència: si posés aigua tèrbola al meu programa no arreglaria cap problema", ha dit Macron, que aquest dijous va rebre el suport de l'expresident dels Estats Units Barack Obama.