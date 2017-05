La victòria de Macron provoca a Twitter els insults dels ‘brexiters’

Que Londres volia que Marine Le Pen guanyés les eleccions presidencials franceses era un secret a veus. Inconfessable oficialment, però que tothom donava per fet. Una Unió Europea afeblida és la millor notícia per als partidaris del Brexit, tant els radicals de primera hora, entre altres Nigel Farage, ex líder de l’UKIP, com aquells que han abraçat la causa en tant que conversos del darrer minut, per exemple, la primera ministra, Theresa May. Però un cop coneguts els resultats, i transmeses les diplomàtiques felicitacions protocol·làries a Macron, les màscares dels més exaltats han caigut. Twitter s’ha omplert des d'ahir al vespre i aquest matí d’insults i menyspreu a la decisió dels francesos i al nou president electe.

El compte oficial de Leave.EU, el grup de pressió creat per Farage l’any passat per al referèndum del Brexit, ha piulat un feridor: "Els francesos es van rendir el 1940. Aquesta vegada han estalviat a Alemanya el combustible i les bales." Acompanya el text una imatge d’un diari del dia en què França va anunciar la rendició davant de les tropes de Hitler.

The French rolled over in 1940. This time they've saved Germany the fuel and bullets. 🇫🇷 #Presidentielle2017 pic.twitter.com/SbrDoonw3s — LEAVE.EU 🇬🇧 (@LeaveEUOfficial) May 7, 2017

La idea de superioritat moral per no haver cedit davant Hitler és clàssica dins de la cultura britànica, i més encara dins de la cultura política del Regne Unit. Una altra piulada del mateix compte ha afegit el detall històric imprescindible, que en una jornada com avui, el setanta-dos aniversari de la rendició del Tercer Reich, s'ha de llegir en clau d’orgull patriòtic davant l’Europa comunitària: "Avui es compleixen 72 anys del dia de la Victòria i els sacrificis fets per protegir la llibertat i la democràcia. Nosaltres vam alliberar Europa una vegada, podem fer-ho de nou!"

Today marks 72 years since #VEDay and the sacrifices made to protect freedom and democracy.



We liberated Europe once, we can do it again! pic.twitter.com/seIsOmtDLw — LEAVE.EU 🇬🇧 (@LeaveEUOfficial) May 8, 2017

Dels missatges genèrics —entre els quals "més integració, més devastació"—, s’ha passat a l’insult concret, fent escarni de la diferència d'edat entre Macron i la seva dona, Brigitte. Katie Hopkins, columnista del Daily Mail, i conductora d’un espai de ràdio a LBC, que il·lustra el seu perfil del compte amb la llegenda "He guanyat i perdut vint quilos per demostrar que els grossos són mandrosos", deia ahir a la nit del líder d’En Marche!: "La dona de Macron li ha promès una joguina especial de les botigues demà al matí per haver estat un noi tan llest."

Macron's wife has promised him a special new toy from the shops tomorrow for being such a clever little boy pic.twitter.com/vDlmuH3G91 — Katie Hopkins (@KTHopkins) May 7, 2017

I fent-se ressò d'una línia argumental utilitzada per Marine Le Pen en el debat televisat de la setmana passada, Simon Richards, el director general de l'Associació de la Llibertat, va piular: "A Macron li agraden, evidentment, les dones grans, per la qual cosa serà un excel·lent gos faldiller d'Angela Merkel."

Macron evidently likes older women, so he'll make an excellent lapdog for Angela Merkel. — Simon Richards (@simplysimontfa) May 7, 2017

Més enllà de tot el verí llançat a les xarxes, però, la reacció de la premsa britànica a la victòria de Macron ha estat de reconeixement de l'exit incontestable del fins ahir candidat. Per al 'Financial Times', per exemple, "la victòria de Macron és una fita fenomenal d'aquest home de 39 anys, ex banquer de Rothschild, que mai abans no havia tingut cap càrrec electe i el moviment polític del qual, En Marche!, va ser endegat fa menys d'un any". Del que ningú no subta al Regne Unit és que Macron és un "home pragmàtic" però que també serà un "dur negociador" de les condicions del Brexit.

La tasca per endavant que té Macron és altra dels fets que més assenyala la premsa del Regne Unit. Gideon Rachman, comentaris en cap d'afers internacionals del FT acaba de publicar un article a la web de diari en què afirma: " França no té un paper global comparable al dels Estats Units. Però la veritat és que l'èxit o el fracàs del nou president tindrà importància molt més enllà de França, i fins i tot molt més enllà d'Europa. Si Macron té èxit, les forces del nacionalisme i l'extremisme polític — representades a França per la seva oponent derrotada, Marine Le Pen— patiran un revés a tot el món. Però si fracassa, aviat ressorgirant el populisme, el nacionalisme i el proteccionisme."