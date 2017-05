Macron arriba a la recta final sense convèncer

El cara a cara televisat de dimecres entre Marine Le Pen i Emmanuel Macron va estar més en la línia d’un combat de boxa que en la d’un debat entre dos aspirants a presidir un país. “És indispensable anar al terreny de batalla, fins i tot si un s’embruta una mica”, va justificar-se ahir Emmanuel Macron. Le Pen, per la seva banda, va exculpar-se de la seva agressivitat verbal argumentant que “els francesos coneixen molt bé” el seu projecte i que el seu objectiu al debat era “intentar desvelar qui és Macron: d’on ve i quins són els interessos que defensa”.

Com la campanya d’aquestes eleccions, el debat -seguit per 15,1 milions de persones- va ser extraordinari, en el sentit de fora del comú. Des de la primera pregunta -“En quin estat d’esperit es troba?”-, la candidata d’ultradreta va etzibar el primer revés al seu contrincant. Però l’ofensiva no li va acabar de funcionar: segons l’enquesta d’Elabe per a la cadena BFMTV, el candidat d’En Marxa va resultar més convincent per al 63% dels espectadors, mentre que només el 34% valoren positivament la candidata frontista. Però no serà fins diumenge a les urnes que se sabrà quin ha sigut el poder de persuasió dels candidats, ja que el tradicional debat d’entrevoltes “és més un espectacle televisiu que un moment decisiu de la campanya”, explica l’especialista d’història política francesa, Christian Delporte, a France 24. “A quatre dies d’unes eleccions, les opinions dels electors estan ben formades. I no s’ha d’oblidar el context tan particular d’aquesta segona volta, en què el vot dependrà molt del rebuig al Front Nacional”, matisa Delporte. En la mateixa línia, l’exconseller en comunicació de François Mitterrand, Gérard Colé, assegura a la revista econòmica Challanges que els cara a cara “no han tingut mai impacte”. El contrari, justament, del que explica el politòleg Olivier Rouquan a l’ARA: “Tot és possible en matèria de comportament electoral: alguns poden haver-se desanimat pel to agressiu [de Le Pen] i refugiar-se en l’abstenció, d’altres poden votar contra ella perquè la consideren inapropiada”.

Transvasament de vots

L’última enquesta, publicada dimecres pel centre d’investigacions polítiques de Sciences Po, CEVIPOF, donava com a guanyador Macron amb el 59% d’intenció de vot, 19 punts per davant de Le Pen, que obtenia 41%. Tot i l’intent de front republicà contra la líder ultradretana, la presidenta de l’FN aconseguiria esgarrapar un terç dels electors de François Fillon (32%), 14% dels de Jean-Luc Mélenchon i el 4% dels del socialista Benoît Hamon. A més, s’enduria la meitat dels 1,7 milions d’electors del seu nou aliat, Nicolas Dupont-Aignan, que ja ha sigut anunciat com a primer ministre si Le Pen guanya la presidència.

Malgrat la distància entre els dos candidats, si diumenge es confirmessin aquests resultats, Macron estaria lluny d’una victòria triomfant. El 60% dels electors que tenen la intenció de votar-lo diuen que ho fan perquè no tenen més opcions, mentre que, a la inversa, el 59% dels que voten per Le Pen ho fan per militància.

El desgast de la campanya també ha perjudicat la imatge de Macron. Segons el sondeig, gairebé la meitat dels electors consultats asseguren que no els agrada la personalitat de l’exministre, sis punts més que al gener. Electors del Front Nacional al marge, els votants de Mélenchon són els menys proclius cap al presidenciable (60%). Le Pen, per la seva banda, segueix sent establement desaprovada pel 59% de l’electorat, un punt menys que fa quatre mesos. I un últim apunt: una enquesta revela que gairebé la meitat dels votants de Mélenchon tenen intenció d’optar per Macron, una xifra superior al resultat de la consulta a les bases.

Per refer-se dels cops del debat, Macron va rebre ahir el suport de l’expresident Barack Obama a través d’un vídeo difós al Twitter pel mateix candidat. “No tinc la intenció d’implicar-me en moltes eleccions ara que no em presentaré de nou com a candidat, però les eleccions franceses són molt importants per al futur de França i per als nostres valors”, s’explica Obama. “Admiro la campanya que ha fet Macron”, confessa l’expresident americà, i ho justifica perquè “ha defensat els valors liberals i està compromès a fer un futur millor per als francesos”. Segons Obama, “[Macron] apel·la a les esperances de la gent; no a les seves pors”, contraposant-ho així a l’altra candidata a l’Elisi, Le Pen, a qui no menciona en cap moment. No és la primera vegada, però, que Macron fa servir la carta Obama. Poc abans de la primera volta, l’equip de campanya de l’exministre va fer pública una trucada entre els dos homes, tot i que aquella vegada no hi va haver la confirmació del suport. Ara se sap que l’as que l’equip de Macron tenia sota la màniga era aquest vídeo a tres dies de la segona i definitiva volta. Le Pen, per contra, va anar a fer campanya a la Bretanya francesa, un territori hostil per al Front Nacional. Un grup reduït de ciutadans va rebre la comitiva ultradretana amb ous i insults, sense cap altre incident. Però el cert és que, al costat, uns altres l’animaven al crit de “presidenta, presidenta”.