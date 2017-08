Macron gasta en tres mesos de presidència 26.000 euros en la seva maquilladora

El govern d'Emmanuel Macron esmola les tisores per a una tardor calenta en què es preveuen retallades al pressupost públic mentre ha de fer front al pagament de 26.000 euros a la maquilladora personal del president. La notícia revelada per la revista 'Le Point' afegeix bastons a les rodes a la cursa de la popularitat del president, a l'Elisi des d'aquest 14 de maig i que, malgrat que la seva victòria davant de la ultradretana Marine Le Pen va ser rebuda amb gran alleujament, en aquests tres mesos el suport de la ciutadania s'ha anat desinflant. L'executiu francès haurà d'abonar dues factures de 10.000 i 16.000 euros a la maquilladora Natacha M., que ja va treballar amb Macron durant la campanya.

L'Elisi va admetre que la factura és "elevada" però de seguida va apuntar que no és ni de bon tros la més cara que s'ha pagat, ja que els antecessors de Macron han tingut en nòmina professionals de l'estètica. El socialista François Hollande fins i tot tenia una maquilladora a temps complet per 6.000 euros mensuals i un perruquer per 12.000 euros també mensuals, sous equiparables als alts funcionaris de l'administració. Per la seva banda, el conservador Nicolas Sarkozy va contractar Marina Michelet per 8.000 euros, segons la mateixa publicació.

En el cas de Macron, segons l'Elisi, s'ha optat per contractar una professional externa, a qui es demanava que maquillés Macron abans de sortir a l'arena pública en les rodes de premsa, en els actes oficials o en els desplaçaments a l'estranger.

A les xarxes, el cas es va batejar com a 'maquillatgegate' i els internautes denunciaven que en tan sols tres mesos Macron s'ha gastat l'equivalent a dos anys del salari mínim interprofessional.

El president "maquilla la seva política social". "Es maquilla molt i ens surt molt car a tots", escrivia a Twitter Antoine Léaument, portaveu de Jean-Luc Mélenchon, líder de França Insubmisa.

« #Macron maquille sa politique antisociale. Le maquillage, il en met beaucoup et ça coûte très cher à tout le monde». @AQuatennens #AMFiS 😂 pic.twitter.com/Z6PIaxY4Ks — Antoine Léaument (@ALeaument) 25 d'agost de 2017

Macron reunirà aquest dilluns el seu gabinet per primera vegada després de les vacances estivals amb l'objectiu marcat en vermell de reduir al màxim el deute fiscal, una de les grans promeses electorals amb què es va presentar per regenerar la política francesa. De moment, les retallades anunciades a Defensa van propiciar una crisi, amb la dimissió del cap de l'exèrcit.