Macron guanya les presidencials amb el 65,1% dels vots, segons les primeres estimacions

Emmanuel Macron ha guanyat les presidencials franceses amb el 65,1% dels vots, segons les primeres estimacions fetes públiques just després del tancament dels col·legis electorals, a les vuit de la tarda. El candidat sòcio-liberal s'imposa així a la utradretana Marine Le Pen, que hauria aconseguit el 34,9% dels sufragis. L'escrutini oficial tot just acaba de començar i els resultats definitius es coneixeran a partir de les 10 de la nit. Macron, de 39 anys, substituirà el socialista François Hollande a la presidència de la República.

Tots els sondejos donaven una victòria per a Macron, la victòria del qual suposa un alleugeriment a totes les cancelleries europees, que temien que un triomf de Le Pen fos una forta estacada per al projecte europeu i els seus valors.

Macron, filòsof de formació, exbanquer, exministre d'Hisenda amb Hollande, ha sigut la gran sorpresa d'aquestes presidencials. Un membre de l'establishment francès que juga a ser un 'outsider', un polític que vol transformar des de dintre el sistema.

Fa un any va abandonar el govern socialista, després d'haver impulsat la reforma laboral, per posicionar-se com a candidat sense partit política. Símbol de la nova política sense formacions, Macron va fundar fa menys d'un any el moviment En Marxa, amb un programa que molts han criticat que és la continuïtat de l'administració socialista i d'altres com a una nova via de la socialdemocràcia amb tints liberals.

Marine Le Pen, ha sortit ha reconèixer la seva derrota pocs minuts després que es fessin públics els primers resultats, tot i que la líder del Front Nacional ha posat èmfasi en els resultats històrics de la seva formació, que ara és l'oposició. "S'obre un nou panorama polític, molt polaritzat. Seré el capdavant de la lluita de tots aquells que volen defensar França", ha dit la ultradretana.

"J’appelle tous les patriotes à nous rejoindre pour participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir." #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 7 de maig de 2017

"Comença una transformació profunda del nostre moviment", molt necessària ha dit, i ha demanat a tots els patriotes que s'uneixin al seu moviment. Le Pen posa la mirada ja sobre les legislatives del proper 11 i 18 de juny.