Macron es querella contra la informació que "té un compte a les Bahames"

El líder d'En Marxa!, Emmanuel Macron, ha presentat aquest dijous una denúncia per la difusió d'informacions a través de les xarxes socials que apunten que tindria un compte al paradís fiscal de les Bahames. Segons ha confirmat l'agència EFE, a més, la Fiscalia de París ja ha obert una investigació preliminar per "divulgació de notícies falses" amb l'objectiu de "sorprendre o falsejar sufragis, falsificació i ús de documents falsos".

Macron ha desmentit aquesta informació i ha presentat una querella, específicament, "per propagació d'una notícia destinada a influir en l'escrutini", tenint en compte que d'aquí tres dies, el proper diumenge 7 de maig, se celebra la segona ronda de les eleccions presidencials franceses, en què el liberal s'enfronta amb la líder de la ultradreta, Marine Le Pen.

La informació va aparèixer en fòrums estrangers durant el debat televisat d'ahir dimecres que encarava els dos presidenciables, Macron i Le Pen. Tot i així, de seguida es va escampar per les xarxes socials i la ultradretana no va dubtar a utilitzar-ho. La candidata de l'extrema dreta va introduir la informació en el tram final del debat: "Espero que no coneixem que vostè té un compte 'offshore' a les Bahames", va escopir a Macron.

El liberal, com a resposta, va acusar la seva contrincant d'utilitzar notícies falses -una estratègia típica del Front Nacional- per falta d'arguments polítics: "És una difamació. És vostè qui està acusada de corrupció, no jo", va recordar Macron a Le Pen, que té oberta una investigació per presumptes llocs de treball ficticis al Parlament Europeu.

Un debat crispant

El cara a cara, retransmès a la vegada per les televisions TF1 i France2, va tenir com a guanyador Emmanuel Macron, segons un sondeig de la cadena BFMTV. Tots dos van atacar-se mútuament, però Le Pen va adoptar una actitud molt més ofensiva. La ultradretana va referir-se a Macron com "l'home d'Hollande" i va recordar-li que havia format part del govern socialista, a més d'atacar-lo contínuament amb tot tipus d' informacions falses. En una entrevista televisada aquest matí, la líder del Front Nacional ha intentat justificar-se al·legant que "el clima va ser sever perquè és la primera vegada que dos candidats a l'Elisi estan en desacord en tot".

Macron, durant el debat, va preocupar-se per fer entendre a l'audiència que la candidata d'extrema dreta és hereva del Front Nacional del seu pare, Jean-Marie Le Pen. Tot i així, el liberal no va sortir content de l'enfrontament, tal com ha fet saber aquest matí en una entrevista a l'emissora 'France Inter'.