Macron superaria Le Pen en primera volta

El candidat francès, Emmanuel Macron, se situa per primer cop en intenció de vot per davant de Marine Le Pen en la primera volta a les presidencials franceses, segons ha fet públic el darrer sondeig de Harris Interactive.

Macron aconseguiria el 26% dels vots en la primera volta, prevista per al proper 23 d'abril, una xifra que ha augmentat sis punts respecte al valor que presentava fa dues setmanes. El candidat socioliberal fa aquest pas en les enquestes després de presentar el seu programa electoral "transformador" i de rebre el suport de figures del centre i personalitats socialistes en les últimes setmanes.

Le Pen estaria per darrere amb un 25% dels vots, el mateix percentatge que ja va atribuir-se-li el mes de febrer. Mentre que François Fillon perdria un punt suplementari i obtindria un 20% dels vots després dels últims escàndols sobre els sous ficticis a la seva dona i dos dels seus fills.

El mateix sondeig pronostica que quedarien desqualificats des de la primera volta el socialista Benoît Hamon (13%), el líder de l'esquerra radical Jean-Luc Mélenchon (12%) i el sobiranista Nicolas Dupont-Aignan (3%).

Per a la segona volta, programada per al proper 7 de maig, Harris Interactive preveu una àmplia victòria per a Macron, Ministre d'Economia durant la presidència de François Hollande, que arrasaria amb un 65% dels vots enfront del 35% que s'emportaria Le Pen.