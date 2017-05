"MacronLeaks", un piratatge massiu a En Marxa a poques hores de la segona volta

Darrer cop desestabilitzador. A darrera hora de la nit de divendres, quan el silenci de la jornada de reflexió s'imposava, una important quantitat de documents relacionats amb el moviment de Macron, el candidat favorit a la presidència de França, es feia pública a través de la xarxa. Poc abans d'entrar en el conegut aquí com a "període de reserva", el fòrum anònim 4chan tornava a fer trontollar la campanya. La filtració, batejada a les xarxes com a # MacronLeaks, ha estat ràpidament denunciada per l'equip d' En Marxa com a cyber-atac. Ningú, de moment, no pot determinar-ne l'origen. En una nota a la premsa, En Marxa subratllava que els autors de l'atac "tenen l'ambició de perjudicar el moviment a poques hores de la segona volta de l'elecció presidencial francesa".

De la mateixa manera, és impossible determinar-ne l'abast i l'efecte: la quantitat de missatges és altíssima i la gran majoria contenen informació banal, diuen els analistes que els estudien encara hores després de la publicació. Els missatges, diu avui el diari Libération, "no semblen comprometedors pel candidat".

En un tuit, Wikileaks va dir inicialment ahir a la nit que la filtració podia tractar-se d'una broma de 4chan, el major fòrum anònim a la xarxa. Pocs minuts més tard, Wikileaks confirmava que els documents es tractaven de 9GB d'autèntica pirateria. Wikilieaks també considerava que la publicació no canviaria l'elecció francesa.

Why #MacronLeaks will not change French election. Macron has a 13 point advantage and French media pre-poll blackout has already started. pic.twitter.com/lwAme93gNL — WikiLeaks (@wikileaks) 5 de maig de 2017

D'altra banda, la Comissió nacional de control, que vetlla per la igualtat en el tractament dels candidats, ha dirigit aquest matí un comunicat als mitjans: un crida a la responsabilitat on es demana no publicar el contingut dels missatges en plena jornada de reflexió.