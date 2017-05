Les primeres taques a la presidència d'Emmanuel Macron

La presidència d 'Emmanuel Macron, que fins ara anava rodada, amb un inici aplaudit en el pla internacional, podria quedar tocada de cara a les legislatives que, segons els darreres sondejos, haurien de donar-li una àmplia majoria a l'Assemblea.

Richard Ferrand, el ministre de Cohesió Territorial del govern d' Edouard Philippe i un dels diputats socialistes que primer es va unir al moviment d'Emmanuel Macron, En Marxa, ha estat assenyalat els darrers dies per un cas de nepotisme que recorda l'assumpte que va fer caure el candidat de la dreta conservadora, François Fillon. En el cas de Ferrand, el setmanari satíric 'Le Canard Enchaîné' també es troba a l'origen de les revelacions.

Richard Ferrand hauria fet servir la seva posició com a diputat i a l'empresa privada perquè la seva companya adquirís una propietat per un valor de més de 500.000 euros. A més, l'actual ministre hauria contractat com a ajudants parlamentaris el seu fill i el company de la que va ser la seva ajudant a l'empresa privada, un taxista de Brest. Amb tot, la justícia ha investigat el cas i n'ha tancat l'expedient. Aquestes pràctiques no són il·legals, però són un clar exemple del que el president Macron vol eradicar amb el que ell anomena la llei de la "moralització de la vida pública", un dels pilars del seu discurs en clau interna i de "renovació". Aquesta llei, que impedirà els parlamentaris i ministres contractar familiars, ha estat anunciada per al proper 14 de juny.

Ferrand ha dit avui en una entrevista a France Inter, una emissora de ràdio, que no es retirarà: "Tinc la consciència tranquil·la, la justícia no m'investiga per res".

D'altra banda, una altra ministra de Macron, Marielle de Sarnez, també és qüestionada aquests dies, a instàncies del Front Nacional, per un assumpte de contractació d'ajudants parlamentaris.