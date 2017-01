Madeleine Albright, disposada a 'fer-se' musulmana per combatre Trump

Madeleine Albright, secretària d'Estat nord-americana sota l'administració Clinton, ha amenaçat de registrar-se com musulmana per boicotejar el decret que prepara el president Donald Trump per restringir l'entrada de persones dels països de majoria islàmica.

"Em vaig criar catòlica, em vaig convertir en anglicana i vaig descobrir més tard que la meva família era jueva. Estic preparada per registrar-me com musulmana en solidaritat", ha dit al seu compte de Twitter.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.