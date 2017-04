Maduro: "No em tremolarà el pols per portar a la presó qui hagi de portar"

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha autoritzat aquest dilluns al vicepresident Tareck el-Aissami a demandar els opositors que acusin de "barbaritats" a les forces de seguretat de l'estat, en referència a les suposades tortures que l'oposició ha denunciat contra dos dirigents detinguts. En una al·locució, Maduro ha assegurat que no li "tremolarà el pols" per "castigar fèrriament" els que volen "incendiar i omplir de violència" el país, així com per "portar a la presó a qui hagi de portar ".

Pdte. @NicolasMaduro anuncia inicio de jornada en defensa del honor, unión y compromiso revolucionario de la FANB pic.twitter.com/J5VZ6uQGOn — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 17 d’abril de 2017

"He autoritzat (...) a demanar a aquells portaveus de l'oposició que estan acusant de barbaritats i fets indeguts, que mai en aquesta república bolivariana es cometen, ni es cometran. Demanda, querella", ha afirmat el president veneçolà en una al·locució per ràdio i televisió.

El cap veneçolà ha instat a que "de manera immediata" es demandi als que tractin de "defensar-se" dels seus delictes acusant de barbaritats a funcionaris "de l'ordre i la llei" que, ha afirmat, "de manera decorosa defensen la pau de Veneçuela".

Maduro ha donat aquesta ordre enmig d'una presentació d'una sèrie de vídeos que, ha afirmat, formen part d'algunes de les proves que té el govern que l'oposició veneçolana pretén "omplir de caos" al país.



En una transmissió en cadena obligatòria de ràdio i televisió des del Palau de Miraflores, acompanyat de diversos membres del seu govern, Maduro ha presentat una sèrie de vídeos que suposadament incriminen dirigents i diputats del partit opositor Primer Justícia (PJ) en l'organització i finançament d'actes violents durant les protestes de les últimes setmanes a Caracas.