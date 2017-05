Maduro canviarà la Constitució i l'oposició l'acusa de cop d'estat

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha iniciat un procés per a canviar la Carta Magna del país, un gest que l'oposició qualifica de a cop d'estat.

Maduro va fer l'anunci aquest dilluns en el seu discurs durant la marxa chavista per l'u de maig, que va coincidir amb la celebració d'un mes de protestes antigovernamentals al país. En el seu parlament, el president va explicar que convoca una Assamblea Nacional Constituent, que ha demanat que estigui conformada per la classe obrera, comunal, popular i que serà escollida mitjançant unes eleccions. "Comptarà amb el vot directe del poble. S'escolliran uns 500 constituentistes, i aproximadament uns 200, 250 seran escollits per la base de la classe obrera, de les comunes, dels indígenes".

L'oposició, la Mesa d'Unitat Democràtica (MUD), ha respost convocant noves protestes als carrers i ha anunciat que l' Assamblea Nacional -el Parlament veneçolà, controlat per ells- celebrarà aquest dimarts una sessió per a analitzar "el cop d'estat més greu de la història de Veneçuela".

Maduro considera que des de fa un mes s'ha posat en marxa un pla per a derrocar-lo i espera que la convocatòria que ha fet per canviar la Constitució transformarà l'Estat, "sobretot aquesta Assamblea Nacional podrida", ha dit.

L'actual Constitució veneçolana va ser creada el 1999 per Hugo Chávez.