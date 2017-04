Maduro dona armes a mig milió de civils

El president veneçolà, Nicolás Maduro, ha anunciat la seva voluntat d'armar mig milió de civils. " Un fusell per a cada milicià, un fusell per a cada miliciana", ha dit en l'acte central de la celebració del setè aniversari de la creació d'aquest cos que el govern bolivarià qualifica del "poble en armes", mentre que l'oposició anti-chavista el titlla de "guàrdia pretoriana".

"He aprovat al ministre de la Defensa, Vladimir Padrino López, plans per expandir la Milícia Nacional Bolivariana a 500.000 milicians i milicianes amb tots els seus equips", ha afirmat Maduro, tot i que els seus plans van més enllà i confia a duplicar els milicians entrenats i armats per "defensar la pau, la sobirania i la independència de la pàtria".

L'Oficina de l'alt comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans ha advertit Maduro que el lliurament d'armes a civils només exacerbarà la tensió i el conflicte a Veneçuela, en una onada de manifestacions d'opositors i simpatitzants del règim per tot el país que han deixat almenys sis morts i un centenar de detinguts.

Per al portaveu de l'Oficina, Rupert Colville, la crisi veneçolana, agreujada per la impossible connivència entre el govern i el Parlament, no necessita de les armes perquè és una munició que implica "moltíssim risc".