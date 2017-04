Maduro rectifica

Tomb inesperat a Veneçuela. El Consell de Defensa de la Nació ha instat al Tribunal Suprem de Justícia a revisar les sentències en què va despullar a l'Assemblea Nacional les seves funcions. per recuperar " l'estabilitat institucional i l'equilibri de poders". El vicepresident del govern, Tareck El Aissami, ha estat l'encarregat de llegir la decisió de l'organisme.

El president, Nicolás Maduro, va convocar el Consell de Defensa després que la fiscal genera del país, Luisa Ortega, es desmarqués del magistrats del Suprem i denunciés la " ruptura de l'ordre institucional" que suposava la sentència que a la pràctica deixa buit el Parlament i que es va justificar pel "desacatament" de la majoria antichavista.

Presento al pueblo, las conclusiones del Consejo de Defensa de la Nación https://t.co/ZqoOmnMBZV — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 d’abril de 2017

La sentència del Suprem ha provocat una cadena de reaccions de la comunitat internacional i, en especial, els països de la regió, que han fet arribar a l'executiu de Maduro el seu malestar per l'atropellament d'un valor bàsic en les democràcies, com és la separació de poders. La intervenció del president com a intermediari en el conflicte podria buscar calmar els ànims i contrarestar la imatge de líder dictatorial i autoritari.

Amb tot, l'Organització d'Estats Americans ha convocat per al dilluns una reunió extraordinària per tractar la qüestió veneçolana. L'ens ha debatut en diverses ocasions si s'ha d'expulsar Veneçuela per l'incompliment democràtic però de moment l'opció no ha comptat amb el suport mínim requerit.