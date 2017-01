Maduro remodela el govern pensant en el revocatori

Nicolás Maduro ha estrenat el 2017 amb la remodelació del seu gabinet en un any en què es juga la seva continuïtat si finalment l’oposició aconsegueix convocar el referèndum revocatori. En aquest panorama d’incertesa política pren una rellevància especial el vicepresident del país, un dels 11 càrrecs que ha canviat de cara i que, segons la Constitució, succeiria Maduro fins acabar la legislatura el 2019 si s’imposa l’opció de la destitució del president.

El nou delfí és Tareck El Aissami, una advocat i criminòleg de 42 anys que ha crescut políticament al costat d’Hugo Chávez, que el va nomenar ministre de l’Interior, des d’on va impulsar la creació de la Policia Nacional Bolivariana. Amb ell es va assolir un rècord de decomisos de drogues. Paradoxalment, el govern nord-americà el va involucrar amb el rentat de diners procedent del narcotràfic. El Aissami, fill d’una família humil sirianolibanesa, era el governador d’Aragua, l’estat considerat més violent del país, ja que lidera la xifra d’homicidis, segons l’Observatori de Violència.

“El 2017 és el primer any de recuperació i expansió de la revolució bolivariana en tots els fronts: el moral, l’econòmic, el polític i l’internacional”, va indicar Maduro ignorant les crítiques del bloc de l’oposició, que des de fa tot just un any ostenta la majoria parlamentària. Els antichavistes van denunciar el nomenament del que van anomenar “el narco d’Aragua”.

D’altra banda, ahir va prendre possessió Julio Borges com a nou president de l’Assemblea Nacional en substitució de Henry Ramos Allup. Borges, fill de mare catalana i pare valencià, dirigirà durant l’any vinent la cambra que es va declarar en desacatament del Tribunal Superior de Justícia. Els chavistes van criticar, precisament, el nomenament de Borges perquè el titllen d’inconstitucional.