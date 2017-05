Maduro parla a les vaques: "Em donaran suport?"

Nicolás Maduro, a unes vaques: " Em donaran suport a la Constituent?" El president de Veneçuela s'ha adreçat a les vaques d'una granja dels afores de Caracas per fer campanya a favor de la seva iniciativa de convocar una Assemblea Constituent, al marge del Parlament, per modificar la Constitució. Les imatges del chavista ajupit davant d'una rumiant s'ha fet viral i a les xarxes no falten els comentaris irònics o de denúncia.

Maduro no ha conseguido nadie de peso que no sean sus secuaces y las vacas que apoyen la Constituyente Comunal... — Miguel H Otero (@miguelhotero) 6 de maig de 2017

Inquietante el episodio de Maduro y las vacas en #Venezuela. Quizá las haga diputadas, como Calígula que nombró cónsul a su caballo. — Pili Serrano (@piliserranop) 7 de maig de 2017

Maduro visitava una explotació agrària d'un complex militar per mostrar com el govern gestiona projectes per fomentar la producció d'aliments i deixar així de tenir una alta dependència de l'exterior. En un moment, el president es dirigeix a unes vaques tancades en un estable i amb el dit índex aixecat s'arrenca amb un discurs a favor del canvi constitucional, que ha provocat una forta contestació al carrer perquè els opositors denuncien que es tracta d'un cop d'estat amagat per retardar les eleccions previstes per a l'any vinent.

"Jo vull que portaveus, líders i productors del camp siguin pròxims diputats de la Constituent. M'acompanyaran?", pregunta Maduro als animals. "Em donaran suport a la Constituent o volen 'guarimba' [protestes dels opositors]? Vostès volen violència? Vostès volen mort? Els que volem pau i vida anem a la Constituent ", continua el president.